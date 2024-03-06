Başkan Erdoğan'ın İsrail'e uyarısı dünyada manşet oldu! "Ciddi sonuçları olur"

Ahram Erdoğan'ın "Çözümün önündeki en büyük engellerden biri, yerleşimci adı verilen, Filistinlilere ait toprakları işgal eden ve çalan gaspçıların eylemleridir" sözünü öne çıkardı.

Wafa "Erdoğan, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının, uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi temelinde siyasi bir çözümden ve Uluslararası Güvenlik Konseyi kararıyla Filistin Devleti'ne Birleşmiş Milletler'e tam üyelik verilmesinden geçtiğini vurguladı" dedi.