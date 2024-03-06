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Lübnan’dan İsrail’e roketli saldırı! Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Lübnan’dan İsrail’e roketli saldırı! Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verdi

Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 30 roket fırlatıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, çok sayıda roket havada imha edildi. Roket saldırısında can ve mal kaybı bildirilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 30 roket fırlatıldı.

Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlere karşılık verirken, çok sayıda roket havada imha edildi.

Roket saldırısında can ve mal kaybı bildirilmedi.


Saldırıyı Hizbullah üstlenirken, saldırının İsrail'in Hula kasabasında bir evi hedef alması sonucu 3 sivilin öldürülmesine karşılık olarak düzenlendiği ifade edildi.

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