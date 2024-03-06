Hamas'tan ikiyüzlü ABD'ye sert çıkış: Halkımızın kanına bulanan imajları düzelmeyecek
Hamas, ABD'yi işgalci İsrail'in Gazze'ye karşı beş aydır yürüttüğü "soykırım" saldırılarına ortak olmakla suçlayarak, Gazze Şeridi'ne yönelik yardımlarının Washington yönetiminin "imajını düzeltemeyeceğini" belirtti.
"HALKIMIZIN KANINA BULANAN İMAJLARI DÜZELMEYECEK"
ABD yönetimi ve Başkanı'nın "İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırım saldırılarının tamamen ortağı" olduğunu kaydeden Rışk, "Bir miktar yardım göndermek, ABD yönetiminin halkımızın kanına bulanan imajını düzeltemeyecek." dedi.
Biden ve ABD yönetimine hitaben "Şu anda en önemli şeyin, Nazi işgal ordusuna silah, füze ve roket sağlamayı durdurmak" olduğunu söyleyen Rışk, "tüm dünyanın gözü önünde ellerini veto için kaldırmaktan, işgalcilere halkımıza yönelik soykırım suçlarını sürdürmeleri için kılıf sağlamaktan vazgeçmeleri" çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde, Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını ve bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail ile yakın temasta olduklarını açıklamıştı.
Biden dün de başkent Washington yakınlarındaki havaalanında başkanlık uçağı Air Force One'a binmeden önce gazetecilerin ateşkesle ilgili sorusuna, "Şu anda Hamas'ın elinde. İsrailliler işbirliği yapıyor. Mantıklı bir teklif geldi. Ne olacağını birkaç gün içinde öğreneceğiz." yanıtını vermişti.
Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın kapsamlı şekilde durdurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmak için müzakerelere devam edeceğini bildirmişti.
SİYONİST MEDYASI: HAMAS'TAN CEVAP BEKLENİYOR
İsrail'in "Kanal 13" televizyonu dün İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de ateşkes ve esir takası konusundaki teklifinin iletildiğini ve Hamas'tan cevap beklendiğini belirtmişti.
Kahire'de yürütülen görüşmelerin "çöktüğü" şeklindeki haberlere karşılık, "Durumda bir değişiklik yok." açıklamasıyla sürecin devam ettiği teyit edilmişti.
TARAFLAR ARASINDAKİ MÜZAKERELER
Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.
Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.
Mısır basını son olarak, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.
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