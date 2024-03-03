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Son dakika | İsrail'in Gazze'deki soykırımı | Hamas'tan son dakika ateşkes açıklaması geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.03.2024 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
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Son dakika | İsrail’in Gazze’deki soykırımı | Hamas’tan son dakika ateşkes açıklaması geldi

Son dakika haberi... Hamas, İsrail'in talepleri kabul etmesi halinde Gazze'de ateşkesin '24 ila 48 saat içinde' mümkün olabileceğini söyledi.

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