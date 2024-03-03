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İsrail'de istenmeyen katil: Netanyahu! Tel Aviv'de büyük protesto: Binlerce kişi sokaklara döküldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.03.2024 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
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İsrail’de istenmeyen katil: Netanyahu! Tel Aviv’de büyük protesto: Binlerce kişi sokaklara döküldü

İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil soykırımında can kaybı 30 bini geçmiş durumda. Tel Aviv'de binlerce kişi işgalci İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze şeridinde bulunan İsrailli esirleri umursamamakla suçlayarak erken seçim talebinde bulundu.

İsrailliler, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi, işgalci Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken genel seçim talebiyle sokaklara döküldü.

TEL AVİV'DE BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde binlerce gösterici toplandı. Alanda kurulan sahnede eski siyasetçiler ve esir yakınları konuşma yaptı.

Göstericiler, işgalci Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçileri eleştiren pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

Siyonist polisi, demir bariyerlerle Kaplan Caddesi'nin bulunduğu meydanda göstericilerin yolu kapatmaması için önlem aldı.

KATİL BİBİ'YE BÜYÜK PROTESTO!

Göstericiler, sıkça Netanyahu'ya hitaben, "Sen baştasın, sen suçlusun", "Herkes biliyor ki sen suçlusun", "Seçimler hemen" sloganları attı.

Yüzlerce kişilik gösterici grubu, Kaplan Caddesi'nde polisin kurduğu demir bariyerleri aşarak yollarda yürüyüşe geçti.

Göstericiler, kentin ana caddelerinde trafiği uzunca süre durdurdu. İsrail polisi, protestocuları yoldan uzaklaştırmaya çalışırken güç kullandı. Taraflar arasında arbede yaşandı.

Bir grup, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'na ulaşmaya çalıştı. İsrail polisi, göstericileri yol kenarındaki bankette durdurdu, taraflar arasında arbede çıktı.

Siyonist polisi, 7 göstericiyi gözaltına aldı.

BATI KUDÜS'TE 15 BİN GÖSTERİCİ

İsrailli esirlerin yakınları, Gazze sınırından Kudüs'e doğru 28 Şubat'ta başladıkları yürüyüşte akşam saatlerinde Batı Kudüs'e ulaştı.

Siyonist basınına göre, yürüyüşün Batı Kudüs'e ulaşan son ayağına yaklaşık 15 bin gösterici katıldı.

Göstericiler, hükümetten bir an önce Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında karşılıklı esir takası anlaşması talep etti.

İsrail'in kuzeyindeki Kayseriye'de bulunan Netanyahu'nun şahsi konutunun önünde de gösteri yapıldı.

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