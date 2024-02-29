Rusya’da yüksek düzeyde askeri hareketlilik! Putin’in şeytanı SARMAT neden savaşa hazır konuma getirildi? Uzman isimler A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya’ya müdahale etmeleri halinde kaderleri, geçmiş dönemlere göre daha trajik olacak. Onların (Batılıların), topraklarındaki hedefleri vurabileceğimiz silahlara sahip olduğumuzu anlamaları gerekiyor.” dedi. Bu açıklama Putin’den Avrupa’ya savaşa hazır olun sinyali mi? A Haber’de yayınlanan Banu El Arka Plan programında uzman isimler konuyu değerlendirdi.
Dr. Eray Güçlüer- Emekli Kurmay Albay
Putin'in şeytanı olan SARMAT savaş hazır hale getirildi. Bunlar depolardaydı ve Rusya'nın çeşitli yerlerine konuşlandırdılar özellikle Batı hattında yer aldı. Menzili de 18 kilometre ve şu an aktif hale getirdiler. 15 nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor ve bu kıyamet demek beni ciddiye alın diyor. Bir askeri uzman olarak şunu size söyleyebilirim dünya şu an bir nükleer savaşla karşılaşmaz.
Hipersonik füzeler aslında uçak gemilerini vurmak için geliştirilmiştir. ABD'nin elinde 12 adet uçak gemisi var ve her birinde yaklaşık 200 civarında uçak bulunmakta. Çok hızlı olduğu için tepki verene kadar gelip sizi vuruyor ve tepki gösteremiyorsunuz. Bu şu an ki teknoloji ile önlenecek bir durum değil. Rusya'nın da bu anlamda aleyhine olan kuvvet dengesizliğini füzeler üzerinden yatırım yaparak ve teknoloji geliştirerek geliştirmeye çalışıyor.
Rusya kuzeyden ve güneyden Dinyeper Nehri'ne kadar olan bölgeyi almayı düşünüyorlar. Rusya'nın Ukrayna'daki niyet ve maksadı bu. Çünkü artık Ukrayna ordusu diye bir şey kalmadı.
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