Rusya’da yüksek düzeyde askeri hareketlilik! Putin’in şeytanı SARMAT neden savaşa hazır konuma getirildi? Uzman isimler A Haber’de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Hipersonik füzeler aslında uçak gemilerini vurmak için geliştirilmiştir. ABD'nin elinde 12 adet uçak gemisi var ve her birinde yaklaşık 200 civarında uçak bulunmakta. Çok hızlı olduğu için tepki verene kadar gelip sizi vuruyor ve tepki gösteremiyorsunuz. Bu şu an ki teknoloji ile önlenecek bir durum değil. Rusya'nın da bu anlamda aleyhine olan kuvvet dengesizliğini füzeler üzerinden yatırım yaparak ve teknoloji geliştirerek geliştirmeye çalışıyor.