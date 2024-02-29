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Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması: Yardım bekleyenlerin vurulması ciddi bir olay! Detaylara bakılacak...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.02.2024
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Beyaz Saray’dan Gazze açıklaması: Yardım bekleyenlerin vurulması ciddi bir olay! Detaylara bakılacak...

Beyaz Saray, yardım bekleyen Gazzelilerin İsrail tarafından vurulmasının "ciddi bir olay" olduğunu ve saldırının detaylarına bakacaklarını açıkladı.

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