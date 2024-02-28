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Çad'da yeniden silah sesleri! Muhalif liderin Dillo öldürüldüğü iddia edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2024
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Çad’da yeniden silah sesleri! Muhalif liderin Dillo öldürüldüğü iddia edildi

Çad'ın başkenti Encemine'de sabah saatlerinde güvenlik güçlerine yönelik saldırı sonrası yeniden silah sesleri duyulurken, muhalif lider Yaya Dillo'nun öldürüldüğü ileri sürüldü.

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