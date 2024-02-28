Google darda! 30'dan fazla şirket dava açtı: 2,1 milyar dolar...
Avrupa'da 30'dan fazla medya şirketi, reklam teknolojisinde hakim konumunu kötüye kullandığı iddiasıyla ABD merkezli arama motoru Google aleyhine dava açarak, şirketten 2,1 milyar avro tutarında tazminat talebinde bulundu.
Avrupa merkezli hukuk büroları Geradin Partners ve Stek tarafından yapılan açıklamada, 17 ülkeden 30'dan fazla Avrupalı medya kuruluşunun Google'a karşı yasal işlem başlattığı bildirildi.
REKLAM TEKNOLOJİSİ REKABETE AYKIRI
Davanın Hollanda'nın Amsterdam Bölge Mahkemesinde açıldığı belirtilen açıklamada, Google'ın reklam teknolojisi uygulamalarının rekabete aykırı olduğunun iddia edildiği ve yaklaşık 2,1 milyar avro tutarında tazminat talebinde bulunulduğu aktarıldı.
Fransız rekabet kurumunun 2021'de Google'ın reklam teknolojisindeki hakim konumunu kötüye kullandığını tespit ettiği anımsatılan açıklamada, Avrupa Komisyonunun da 2023 yılında aynı konuya ilişkin bir itiraz beyanı yayımladığı kaydedildi.
"HAKİM KONUMUNU KÖTÜYE KULLANIYOR"
Açıklamada, "Google hakim konumunu kötüye kullanmasaydı, medya şirketleri reklamlardan önemli ölçüde daha yüksek gelir elde edecek ve reklam teknolojisi hizmetleri için daha düşük ücretler ödeyecekti." değerlendirmesi yer aldı.
Alman medya şirketi Axel Springer ve Norveç merkezli medya grubu Schibsted'ın yanı sıra Polonya, Finlandiya, Avusturya, Danimarka, Belçika, İsveç, İspanya, Portekiz, Çekya, İsviçre, Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Macaristan, Hollanda ve Lüksemburg'tan medya kuruluşları Google'a dava açan şirketler arasında yer aldı.
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