Google darda! 30’dan fazla şirket dava açtı: 2,1 milyar dolar...

"HAKİM KONUMUNU KÖTÜYE KULLANIYOR"

Açıklamada, "Google hakim konumunu kötüye kullanmasaydı, medya şirketleri reklamlardan önemli ölçüde daha yüksek gelir elde edecek ve reklam teknolojisi hizmetleri için daha düşük ücretler ödeyecekti." değerlendirmesi yer aldı.