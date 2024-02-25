İsrail'in eski başbakanı Barak katil Bibi'yi doğradı! İsraillilere "sokağa çıkın" çağrısı: Netanyahu'nun zamanı doldu...
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı her geçen gün şiddetini artırırken, katil Netanyahu'ya sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak İsraillilere Netanyahu'nun iktidarına son vermek için "gece gündüz" parlamento önünde protesto yapmaları çağrısında bulundu. Barak, "Devlet devre dışı kaldığında Netanyahu zamanının dolduğunu anlayacak" dedi.
İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, İsraillilere işgalci Binyamin Netanyahu'nun iktidarına son vermek için "gece gündüz" parlamento önünde protesto yapmaları çağrısında bulundu.
KATİL NETANYAHU'YU DOĞRADI
İşgalci İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik tepkiler sürerken, eski Başbakanı Ehud Barak, İsraillilere Netanyahu'nun iktidarına son vermek için "gece gündüz" parlamento önünde protesto yapmaları çağrısında bulundu.
"ZAMANI DOLDU"
İşgalci İsrail'de 1999-2001 yılları arasında başbakan olarak görev yapan Barak, gösterilerin "Netanyahu zamanının dolduğunu ve halkın artık ona güvenmediğini anlayana kadar" devam etmesi gerektiğini vurguladı. Barak, "Devlet devre dışı kaldığında Netanyahu zamanının dolduğunu anlayacak" dedi.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 692 Filistinli öldürüldü, 69 bin 879 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve ardından 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.
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