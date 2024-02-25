İsrail'in eski başbakanı Barak katil Bibi'yi doğradı! İsraillilere "sokağa çıkın" çağrısı: Netanyahu'nun zamanı doldu...

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 692 Filistinli öldürüldü, 69 bin 879 kişi yaralandı.