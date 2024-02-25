Somali'de Türkiye coşkusu! Anlaşma imzalandı halk sokaklara döküldü: Başkan Erdoğan'ın posterleri açıldı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye ile ülkesi arasındaki Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nı imzalandığını duyurmasının ardından başkent Mogadişu'da kutlama töreni düzenlendi. Tören kapsamında binlerce kişi Türkiye ve Başkan Erdoğan bayrakları açarak sloganlar attılar.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye ile ülkesi arasındaki Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nı imzalandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Mahmud, X sosyal medya hesabından, Türkiye ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.
"TARİHİ ANLAŞMA!"
Mahmud, "Somali ile Türkiye arasında onaylanmış Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nı imzaladım. Bu tarihi anlaşma, ulusumuzun güvenli ve müreffeh bir geleceğe doğru yolculuğunda yeni bir sayfaya işaret ediyor." ifadesini kullandı.
Anlaşmanın, her türlü yasa dışı faaliyetle mücadele konusunda ortak bir kararlılığı bünyesinde barındırdığını ve Somali'nin deniz güvenliği için gerekli olduğunu vurgulayan Mahmud, "Kardeş Türkiye'ye, bölgedeki barış, istikrar ve refahın sağlanmasına yönelik sarsılmaz ve zamanında destek ve bağlılıklarından dolayı derin şükranlarımızı sunuyoruz." şeklindeki görüşünü paylaştı.
Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta savunma ve güvenlik konularını da içeren Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.
Ekonomik ve siyasi sorunların yaşandığı Somali'de terör örgütü Eş-Şebab, yıllardır ülkede güvenlik sorunu oluşturmaya devam ediyor.
SOMALİ'DE TÜRKİYE COŞKUSU
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye ile ülkesi arasındaki Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nı imzalandığını duyurmasının ardından başkent Mogadişu'da kutlama töreni düzenlendi.
TÖRENE BİNLERCE KİŞİ KATILDI
Törene katılan binlerce kişi Türkiye ve Somali bayrakları taşıdı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri açılıp slogan atıldı.
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