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Filistin destekçisi öğrencilere coplu saldırı! Skandal görüntüler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2024
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Filistin destekçisi öğrencilere coplu saldırı! Skandal görüntüler

İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamına dünyanın her bir noktasından tepkiler gelmeye devam ediyor. İtalya'nın Floransa ve Pisa kentlerinde Filistin’e destek gösterileri düzenlendi. İtalyan polisi bir skandala imza atarak mazlumlara destek veren öğrencilere coplu saldırıda bulundu.

İtalya'nın Floransa ve Pisa kentlerinde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine katılanlara güvenlik güçlerinin müdahalesi tepki çekti.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Floransa ve Pisa kentlerinde Gazze'deki katliamı protesto eylemlerinde olaylar çıktı.

MAZLUMLARA DESTEK VEREN ÖĞRENCİLERE COPLU SALDIRI

Öğrenci gruplarının ve sendikaların organize ettiği Filistin'e destek ve dayanışma gösterilerinin Pisa ayağında, protestocuların kent merkezindeki Cavalieri Meydanı'na girmek istemesinin ardından polisin coplu sert müdahalede bulunduğu basına yansıdı.

Bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Polisin, öğrencilerin şehirdeki sinagog, Yahudi mezarlığı ve Pisa Kulesi gibi "hassas noktalar"a yürümek istediği gerekçesiyle müdahale ettiği ifade edildi.

Aynı şekilde Floransa'da da öğrencilerin ABD Başkonsolosluğuna yürümek istemesine güvenlik güçleri izin vermedi. Floransa'da da polis ile göstericiler arasında zaman zaman gergin anların yaşandığı belirtildi.

MUHALEFET LİDERİ CONTE: GAZZE'DE DEVAM EDEN KATLİAMI PROTESTO EDENLERE BİR KEZ DAHA COPLA SALDIRILIYOR

Polisin özellikle Pisa'daki sert müdahalesine, muhalefet partileri tepki gösterdi.

Muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte, polisin öğrencilere şiddetli müdahalesini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Gazze'de devam eden katliamı protesto edenlere bir kez daha copla saldırılıyor. Bu sefer de Pisa'daki öğrenciler bundan zarar gördü. Bir başka benzer durum da Floransa'da yaşandı. Bunlar kaygı verici ve ülkemize yakışmayan görüntüler. Devletin karşıt görüşte olanlara yönelik tepkisi bu olamaz." yorumunu yaptı.

Ana muhalefet Demokratik Parti (PD) Milletvekili Arturo Scotto da "Pisa'dan üniversite yakınındaki öğrencilere yönelik benzeri görülmemiş şiddet görüntüleri geliyor. İnternetteki videolar, bölgeden uzaklaşmakta olan öğrencilere polisin aşırı tepkisini gösteriyor. Bunlar hoş görülemez anlar. Bunun hesabını İçişleri Bakanı'na soracağız." ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki diğer sol partiler de İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'ye Pisa'da polisin öğrencilere yönelik müdahalesinden ötürü tepki gösterirken, buna bir açıklama getirmesini istedi.

Sosyal medya platformlarında da pek çok kullanıcı, polisin Pisa'daki sert müdahale anının görüntülerini paylaşarak buna tepki gösterdi.

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