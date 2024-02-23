Başkan Erdoğan’ın siyaseti dünya gündeminde: ABD de artık boyun eğiyor

"MUAZZAM OLAN KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR"

Analizde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma inşa eden rolü, kendi ülkesinde zaten muazzam olan konumunu güçlendiriyor" ifadelerine yer verildi. Analizde Başkan Erdoğan'ın gelecek nesillere Anadolu yürüyüşünü miras bırakmak için çalıştığı belirtildi.