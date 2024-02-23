Başkan Erdoğan'ın siyaseti dünya gündeminde: ABD de artık boyun eğiyor
Başkan Erdoğan izlediği dış politika siyaseti ile bölgesel anlamda Türkiye'yi bir üst lige çıkardı. Etkin siyaset anlaşıyla şekillenen bu dış politikadaki güç ABD'li uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi dergisi Foreign Affairs'in oldukça dikkatini çekti.
ABD'li dış politika dergisi Foreign Affairs'te yayımlanan analizde, Türkiye'nin dış politikada izlediği başarılı yol haritasına dikkat çekildi.
"TÜRKİYE TÜM YÖNLERDE AKTİF POLİTİKA İZLİYOR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika adımları ile Türkiye'nin yalnızca batı değil tüm yönlerde aktif politika izlediği belirtilen yazıda, "Erdoğan'ın Türkiye'si dünyaya Anadolu gözüyle bakıyor" ifadelerine yer verildi.
"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA ARA BULUCU ROLÜNE SAHİP"
Yazıda Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta "ara bulucu" rolüne sahip olduğu belirtilerek, Güney Kafkasya'da da aktif bir rol oynadığı ifade edildi.
"MUAZZAM OLAN KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR"
Analizde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma inşa eden rolü, kendi ülkesinde zaten muazzam olan konumunu güçlendiriyor" ifadelerine yer verildi. Analizde Başkan Erdoğan'ın gelecek nesillere Anadolu yürüyüşünü miras bırakmak için çalıştığı belirtildi.
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