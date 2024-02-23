Dünyanın her yerinden aynı ses yükseliyor: İsrail’e destek soykırım suçudur

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1070 artarak 29 bin 410'a yükseldi, yaralı sayısı da 69 bin 465 oldu. Katil İsrail'in işlediği savaş suçlarına karşılık dünyadan tepkiler yükseliyor.