Rusya lideri Putin nükleer kapasiteli bombardıman uçağıyla uçtu! Batı’yı korku sardı

RUS DEVLET TELEVİZYONU TANITTI

Rus devlet televizyonu TASS, modernize edilmiş süpersonik uçakların üretildiği Kazan'daki fabrikaya ait pistten kalkan dev uçağı tanıttı. Putin 2005 yılında bir eğitim tatbikatı sırasında uçağın eski bir versiyonu ile uçmuştu. 2018'de imzalanan sözleşmeye göre modernize edilmiş TU-160M nükleer bombardıman uçaklarından 10 tanesinin şu andan itibaren 2027'de kadar her biri 15 milyar ruble (163 milyon dolar) maliyetle Rus Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor.