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Filistinli mazlumlara insanlık dışı zulüm! Aç susuz bırakıyorlar... İşgalci İsrail'in vahşetinin boyutu her geçen gün artıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.02.2024
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Filistinli mazlumlara insanlık dışı zulüm! Aç susuz bırakıyorlar... İşgalci İsrail’in vahşetinin boyutu her geçen gün artıyor

İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamının şiddeti her geçen gün artıyor. Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan açıklamada, İsrail'in aç bırakma uygulamasının Filistinli tutukluların sağlıklarını tehlikeye atacak şekilde kilo kaybetmesine sebep olduğu belirtildi. Açıklamada, her Filistinli tutuklunun 15 ila 25 kilo kaybı yaşadığına vurgu yapıldı.

Katil İsrail'in, hapishanelerdeki Filistinli tutukluları aç bırakarak ciddi kilo kaybına uğrattığı ve sağlıklarını tehdit ettiği bildirildi.

KATİLLERDEN İNSANLIK DIŞI ZULÜM!

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan açıklamada, İsrail'in aç bırakma uygulamasının Filistinli tutukluların sağlıklarını tehlikeye atacak şekilde kilo kaybetmesine sebep olduğu belirtildi.

HER FİLİSTİNLİ TUTUKLU 15 İLA 25 KİLO KAYBETTİ

Heyete bağlı avukatların son günlerde İsrail cezaevlerine ve gözaltı merkezlerine ziyaretlerine istinaden gerçekleştirilen açıklamada, her Filistinli tutuklunun 15 ila 25 kilo kaybı yaşadığına vurgu yapıldı.

SAĞLIK SİSTEMİ FİŞİNİ ÇEKTİ

İsrail makamlarının aç bırakma uygulamasının tehlikesine değinilen açıklamada, bu durumun Filistinli tutukluların mevcut ve gelecekteki sağlık durumlarına olumsuz yansımalarının olacağı belirtildi.

VİRÜS VE HASTALIKLARA KARŞI SAVUNMASIZ KALDILAR

Açıklamada, "Erkek ve kadın tutuklulara verilen yemeğin gerekli olan asgari miktarın altında kalması, kalitesiz ve hazırlama şeklinin kötü olması, kasıtlı olarak kirletilmesi, tutukluların vücutlarını virüs ve hastalıklara karşı savunmasız bırakıyor." ifadesi kullanıldı.

Filistinli tutukluların sağlık durumlarının kötüleşmeye başladığı kaydedilen açıklamada, "Hasta tutukluların sayısı ciddi bir şekilde iki katına çıktı ve aç bırakma 7 Ekim'den beri sürdürülen günlük bir cezalandırma yöntemi haline geldi." ifadesine yer verildi.

İşgalci İsrail'in aç bırakma uygulaması ile Filistinli tutukluların tedaviden mahrum bırakılması uygulamasına dikkat çekilen açıklamada, bu yıl kış mevsiminin de sert geçmesinin tutukluların sağlık durumlarını kötüleştirdiğine işaret edildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistinli tutuklulara kötü muamelesine vurgu yapılarak, "son günlerde cezaevi idaresinin Filistinli tutuklulara diz çöktürüp başlarını yere indirdiği, hakaret, küfür, şantaj ve darbettiği" kaydedildi.

İşgalci İsrail makamlarının Filistinli tutuklulara sözlü hakaret ve psikolojik baskı uyguladığı belirtilerek anne, kız kardeş ve dini değerlerinin hakaret ve aşağılama ile hedef alındığı aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde en az 8 bin 800 Filistinlinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Soykırımcı İsrail'de yayın yapan Siyonist Calcalist internet sitesinin, İsrail Cezaevleri İdaresi'nin meclise sunduğu rapora dayandırdığı haberinde, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yüzde 91'inin, İsrail Yüksek Mahkemesinin asgari ölçüde yaşam alanı ve uyumak için yatak sağlanmasına yönelik kararına uyulmayan koşullarda tutulduğu belirtilmişti.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlarını yoğunlaştırdı.

Katil İsrail güçlerinin baskınlarında Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 7 bin 170 Filistinli gözaltına alındı, 400 Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 4 bin 500'ü yaralandı.

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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