ABD Başkanı Joe Biden’dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e küfür: O çıldırmış bir ...

ABD Başkanı Biden, San Fracisco'da katıldığı bir bağış toplama etkinliğinde Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında konuşurken alışılmadık bir şekilde küfür etti. Kremlin'den yapılan açıklamada, "ABD Başkanı'nın bu kadar kaba sözleri ABD için bir utançtır" denildi.