ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e küfür: O çıldırmış bir ...
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için alışılmadık bir şekilde küfür etti. Putin için "O çıldırmış bir o... çocuğu" ifadelerini kullanan Biden, "Her zaman nükleer bir çatışma konusunda endişelenmemiz gerekiyor. Ancak insanlığa yönelik varoluşsal tehdit iklimdir" dedi.
2021 yılında, Washington-Moskova hattında ilişkiler ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelendirmesiyle bir hayli gerilmişti. ABD Başkanı Biden, bu kez Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında konuşurken küfür etti.
ABD Başkanı Biden, San Fracisco'da katıldığı bir bağış toplama etkinliğinde Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında konuşurken alışılmadık bir şekilde küfür etti. Kremlin'den yapılan açıklamada, "ABD Başkanı'nın bu kadar kaba sözleri ABD için bir utançtır" denildi.
Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus lider Putin'in çıldırmış biri olduğunu söyleyerek küfür etti ve "Her zaman nükleer bir çatışma konusunda endişelenmemiz gerekiyor. Ancak insanlığa yönelik varoluşsal tehdit iklimdir" dedi.
Biden daha önceleri Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada da aynı küfrü etmiş, mikrofonu açık kaldığı için sözleri herkes tarafından duyulmuştu.
PUTIN'İN TERCİHİ BIDEN OLMUŞTU
Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Rusya için hangisi daha iyi, Biden mi yoksa Trump mı?" sorusuna Biden yanıtını vermişti. Putin açıklamasında, "Biden daha deneyimli, tahmin edilebilir ve eski tarz bir politikacı" ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı eş durumu atama EKİP ekranı | 2024 Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?
- Altın gurusu "O tarihlerde fiyatlar ucuz gelecek" diyerek duyurdu! 1 gramı olan dahi baksın! 14.00'den sonra...
- EGM memur alımı başvuru tarihleri | Emniyet Genel Müdürlüğü 2024-1 EKPSS ile en az 30.000 TL maaşla alıma başladı! İşte detayları
- İlk sahur ve oruç ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Ramazan ayı takvimi 2024 | Kadir gecesi, Arife, Bayram...
- Sparta Prag-Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sparta Prag-GS maçı şifresiz mi? Muhtemel 11'leri...
- Süper Kupa final maçı tarihi ve bilet satışı | Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali hangi kanalda yayınlanacak? Bilet fiyatları ne kadar?
- KPSS ÖABT 2024 tarihi | KPSS ÖABT oturumu ne zaman? Başvurular hangi tarihte başlayacak?
- Canan Karatay ilçasız reçeteyi yazdı! Sabah tek yapmanız gereken...
- Emekliye, EYT'liye zamlı ödemeler peş peşe! 2.500 TL seyyanen+14.950 TL promosyon+6.000 TL ikramiye sıralandı! Tahsis numarasına göre...
- Merkez Bankası faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? 2024 TCMB şubat ayı faiz kararı ne yönde bekleniyor?
- İlk evini alacaklara 1.20 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı? İlk Evim Konut kredisi kampanyası çıktı mı, ne zaman çıkacak?
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi 2024 | Türkiye 3 sıra basamakları tırmandı! İşte Türk ordusunun milli gururları