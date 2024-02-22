Türkiye’den Gazze hamlesi! Dünya manşete taşıdı: Göz kamaştıran görüşme

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken İsrail'in olası Refah saldırısı ile bilançonun daha da korkunç bir noktaya geleceği belirtiliyor. Bu nedenle bölgede tansiyonun düşürülmesi için pek çok ülke ve lider yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

O ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bölgede çözüm için iki devletli çözümü adres gösteren Türkiye bunu bir kez de Dışişleri Hakan Fidan vasıtası ile G20 zirvesinde dile getirdi. Türkiye'nin hamlesi ve Fidan'ın görüşmeleri dünya basınında geniş yer buldu.