Almanya yokuş aşağı! Hükümet 2024 büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti

Buna göre, Alman hükümeti, bu yıl için Ekim 2023'te yüzde 1,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini yüzde 0,2 olarak revize edildi.

Raporda, ülkede geçen yıl yüzde 5,9 olan enflasyonun bu yıl yüzde 2,8 olarak gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.