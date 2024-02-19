AB’den TikTok’a resmi soruşturma! Tüm ahlaksızlıklar mercek altına alınacak

Açıklamada, TikTok'un reşit olmayan kişilerin uygunsuz içeriğe erişimini engellemek için kullandığı yaş doğrulama sistemi başta olmak üzere, uygulanan diğer önemlerin "yeterli, uygun ve etkili olmama" şüphesi bulunduğuna işaret edildi.