Navalny’nin ölümüne dair sır detaylar! Rus muhalif lider öldü mü, öldürüldü mü?

Burada ilk önce hangi gerekçeyle Moskova Hapishanesi'nden Yamalo Hapishane 'sine taşındı uluslararası ilişkiler açısından tam seçim zamanı neden bu olay oldu acaba birileri Putin'in bilgisi dışında mı taşıdı Navalny'i yani Putin seçimleri kazanmasın ve kendi kamuoyunda küçük düşürülsün diye mi? Acaba bu Putin'e karşı tuzak mı?