Navalny’nin ölümüne dair sır detaylar! Rus muhalif lider öldü mü, öldürüldü mü?
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında 19 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny, cezaevinde hayatını kaybetti. 47 yaşındaki muhalif lider, 2021'den bu yana ücra bir bölgedeki cezaevinde tutuluyordu. Navalny’nin ölümüne dair sır detayları uzman isimler A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu programında değerlendirdi.
Eski bir milliyetçi politikacı olan Navalny, seçim sahtekarlığına ve hükümet yolsuzluğuna karşı kampanya yürüterek, Putin'in yakın çevresini araştırarak ve bulguları yüz milyonlarca görüntüleme alan videolarda paylaşarak Rusya'daki 2011-12 protestolarına destek olmuştu.
Rus ajansları, hapiste tutulan muhalif siyasetçi Aleksey Navalny'nin öldüğünü bildiriyor. Rus yetkililer "Navalny yaptığı bir yürüyüşten sonra fenalaştı, yere yığıldı ve bilincini kaybetti. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı" açıklamasını yaptı.
Putin'in en büyük rakibi olarak bilinen Navalny, "Hapishanede öldürülme olasılığınız nedir?" sorusuna çok konuşulacak bir cevap vermişti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalny'ın hapishanede hayatını kaybetmesinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.
Navalny'nin ölümüne dair sır detayları A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programında uzman isimler değerlendirdi. İşte o programdan satır başlıkları;
NAVALNY SUİKASTA MI UĞRADI ?
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın
Navalny'nin bakış açısı avukat olduğu için muhalif bir duruşa sahip ve söylemlerinde Rusya'daki Merkezi Partinin doğru olmadığı ama asıl karşı çıktığı durumun Ukrayna savaşı olduğunu biliyoruz.
Rusya'daki bazı siyasi liderlere göre batının piyonu olup olmadığını Rusya istihbaratı bilir.
Buradaki asıl sorun Yamalo Hapishanesi'nde 3 hafta kendisinden haber alınamıyor ve ailesine haber veriliyor. Annesi 12 Şubat'ta kendisi ile görüşüldüğü ve mutlu olduğunu söylüyor. Bu adam gerçekten suçlu olsaydı tedavi sonrası Almanya'dan gelmezdi ve tutuklanmazdı.
Burada ilk önce hangi gerekçeyle Moskova Hapishanesi'nden Yamalo Hapishane 'sine taşındı uluslararası ilişkiler açısından tam seçim zamanı neden bu olay oldu acaba birileri Putin'in bilgisi dışında mı taşıdı Navalny'i yani Putin seçimleri kazanmasın ve kendi kamuoyunda küçük düşürülsün diye mi? Acaba bu Putin'e karşı tuzak mı?
BIDEN: "NAVALNY'NİN ÖLÜMÜNDEN PUTIN SORUMLUDUR"
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da Yamal Yarımadası'ndaki cezaevinde bugün hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Navalny'nin ölüm haberinin kendisini öfkelendirdiğini ancak şaşırtmadığını söyleyen Biden, "Rus yetkililer kendi hikayelerini anlatacaklar. Şüphesiz ki Putin, Navalny'nin ölümünden sorumludur. Putin'in acımasızlığının bir başka kanıtı" dedi.
Hikmet Genç
Biden'ın bu suçlamasının hiçbir geçerliliği yoktur. Batı'ya göre öldürülmüş olabilir Rusya'ya göre de ajan olabilir.
Güngör Yavuzaslan
Navalny olayını biraz farklı bakmak lazım. 2010'larda aktör olarak çıkıyor. Rus siyasetinde kendine bir alan bulmaya çalışıyor. Aslında yapılmak istenen Putin siyasetinde Zelensky çıkarmak. Seçim üzeri ölüm tarlası gibi bir cezaevinin değiştirilmesi bencede tuhaf.
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