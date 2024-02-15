CIA Başkanı Burns işgalci İsrail’i ziyaret etti!
CIA Başkanı Willian Burns, işgalci İsrail’e ziyaret düzenleyerek, soykırımcı İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad Başkanı David Barnea ile bir araya geldi.
CIA Başkanı Willian Burns, işgalci İsrail'e ziyaret düzenleyerek, soykırımcı İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad Başkanı David Barnea ile bir araya geldi.
Mısır'ın başkenti Kahire'de dün sona eren İsrail ve Hamas arasında yeni bir ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmelerin ardından CIA Başkanı Willian Burns, işgalci İsrail'e sürpriz bir ziyaret düzenledi.
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