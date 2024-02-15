CIA Başkanı Burns işgalci İsrail’i ziyaret etti!





Siyonist basını, Burns'ün işgalci İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad Başkanı David Barnea ile bir araya geldiğini aktararak, görüşmede esirlerin serbest bırakılması için Hamas'la yapılacak muhtemel ateşkes anlaşması olduğu belirtildi.

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