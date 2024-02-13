Katil Netanyahu'nun bakanından alçakça sözler! Sivil katliamına bir kez daha arka çıktı: Hak ettiler!
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamı bitmek bilmezken, soykırımcı İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve yaverlerinin alçakça ithamlarının da ardı arkası kesilmiyor. Katil Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi milletvekili Nissim Vaturi, katil ordusunun Gazze Şeridi'nde öldürdüğü masum Filistinlileri "terörist" diye nitelendirerek "Kim kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir" gibi alçak ifadelerde bulundu.
İşgalci İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi milletvekili Nissim Vaturi, alçakça açıklamalarda bulundu.
KATİL NETANYAHU'NUN YAVERİNDEN ALÇAKÇA SÖZLER
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlileri "terörist" diye niteleyerek, "Kim bir kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir." dedi.
Vaturi, dün mecliste yaptığı konuşmada, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlileri "terörist" diye niteledi.
Meclisteki diğer milletvekilleriyle de tartışan Vaturi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını savunarak, "Kim (İsrail'den) bir kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir." ifadelerini kullandı.
BU İLK KÜSTAHLIĞI DEĞİL
Daha önce de "Gazze'nin yakılması gerektiği" çağrısında bulunan Vaturi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 1 milyon 900 bin kişiyi yerinden edebildiklerini ve geride 100 bin kişinin kaldığını belirterek, "Şu anda orada tek bir masum kişinin bulunduğunu düşünmüyorum." demişti.
Vaturi ayrıca Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına ilişkin ise "Lahey'de yargılanma onuruna sahip olduğumuz için minnettarız." ifadelerini kullanmıştı.
TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İN SİVİL KATLİAMI!
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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