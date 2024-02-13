Türkiye Mısır ilişkilerinde yeni dönem! Tarihi ziyaret öncesi dikkat çeken yazı: Erdoğan ve Sisi bölgesel eksen oluşturabilir mi?
Başkan Erdoğan'ın BAE ve Mısır ziyaretleri dünya medyasında oldukça ses getirdi. Erdoğan'ın diplomasi alanındaki başarılı siyasetine dikkat çeken haber sitesi El Monitor, ziyaretten günler önce yayınladığı yorum yazısında 'Doğu Akdeniz'den Etiyopya'ya kadar Türkiye lideri Erdoğan ve Sisi bölgesel eksen oluşturabilir mi?' sorusunu yöneltti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır seyahatine çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretleri, yalnızca Arap dünyasında değil uluslararası medyada da ses getirdi. Bugün Dubai'de 'Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek' temasıyla bir araya gelen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılacak Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile de görüşecek. Cumhurbaşkanı, yarın ise Kahire'de Mısır lideri Abdülfettah Sisi ile bir araya gelecek.
Arap dünyasının en eski gazetesi El Ahram, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Çarşamba Mısır'ı ziyaret ediyor' başlıklı haberinde, Dubai'den Kahire'ye geçecek Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımların ele alınacağını yazdı. İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgalinin ajandada özel bir yer kapladığını kaydeden gazete, Kahire'nin aynı zamanda ateşkes ve rehine takası müzakerelerine ev sahipliğini aktardı.
Mısır'da yayımlanan bir diğer gazete El Masri El Yum, Türk liderin Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gezilerinde en önemli gündem maddesinin Gazze olduğunu öne çıkardı. Erdoğan'ın iki büyük ziyaret gerçekleştireceğini kaydeden gazete ayrıca, seyahatin bölgesel işbirliğinde yeni bir sayfa açma hamlesi olarak yorumladı.
El Şuruk gazetesi ziyarete dair Türk medyasında yayımlanan haberleri derledi, geziyle birlikte iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası yaşanacağı yorumlarının yapıldığını belirtti.
SPUTNİK: ERDOĞAN AÇIKLADI
Rus yayın organı Sputnik'in Arapça sayfası, 'Erdoğan, Mısır ziyaretinde Sisi ile ele alacağı en önemli dosyaları açıkladı' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Türk ve Mısır liderlerinin gündeminde Gazze'deki savaşın yanı sıra savunma ve ekonomi dosyalarının olacağını dile getiren Sputnik, Erdoğan ile Sisi'nin son olarak Hindistan'daki G20 zirvesinde bir araya geldiğini hatırlattı.
Haber sitesi El Monitor, ziyaretten günler önce yayınladığı yorum yazısında 'Doğu Akdeniz'den Etiyopya'ya kadar Türkiye lideri Erdoğan ve Sisi bölgesel eksen oluşturabilir mi?' sorusunu yöneltti. Yazıda, ilişkilerdeki buzların erimesi ve silahlı insansız hava aracı satış paketinin ardından Türkiye-Mısır savunma işbirliği ve yaklaşan Mısır ziyaretinin bölgede yeni bir ivme yaratabileceği belirtildi. Yanı sıra, "Erdoğan'ın, iki ülke arasında savunma işbirliğinin arttığı bir dönemde Kahire'ye yaptığı tarihi ziyaret, bölgede yeni bir ivmenin habercisi olabilir" yorumu yapıldı.
Lübnan'da yayımlanan El Balad gazetesi, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in sözlerine yer verdi, 'Erdoğan'ın Mısır ziyareti iki ülke arasındaki işbirliğini artırmayı hedefliyor' başlığını seçti.
Bir diğer Lübnan yayın organı sawbeirut.com internet sitesi, 'Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a gideceği duyuruldu. Elinde ne var? başlığıyla sunduğu haberinde Ankara-Abu Dabi ilişkilerinin son yıllarda hızlı bir yakınlaşmaya tanık olduğunu yazdı. Siteye göre, söz konusu yakınlaşma imzalanan anlaşmalar ve karşılıklı ziyaretlerle açıkça görülebiliyor. Gezinin Mısır ayağını ise 12 yıldan sonra gerçekleşecek nevi şahsına münhasır bir ziyaret olarak tanımlayan site, Ankara ve Kahire arasındaki ilişkilerin 2023'te büyükelçiler seviyesine yükseldiğini ve öncesinde yıllar süren büyük gerilimlere sahne olduğunu hatırlattı.
Middle East Monitor, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan BAE ve Mısır ziyaretlerinde Gazze krizini merkeze koyacak' başlığı ile okuyucu karşısına çıktı. Haberde Erdoğan'ın diplomatik programı hakkında bilgi verildi ve Gazze'de devam eden krizin bu hafta hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Mısır'a yapılacak ziyaretlerde odak noktası olacağı vurgulandı.
Kuveyt gazetesi El Kabas, 'Erdoğan Emirliklerde... Ve yarın Mısır'da' başlığını seçti, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın son olarak Kasım 2012'de Kahire'yi ziyaret ettiğini ve o dönem başbakan olduğunu yazdı.
BBC: KESİN VE RESMİ OLARAK SONA ERİYOR
Mısır ziyaretini özel haberiyle sayfasına taşıyan BBC, "Bu ziyaretin bölgenin iki büyük ve önemli ülkesi arasında yaşanan soğukluğun kesin ve resmi olarak sona ermesi ve yeni bir dönemin başlaması açısından önem ve anlam taşıdığı her iki başkentte de yapılan değerlendirmeler arasında. Ziyaretin başta İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Libya, Sudan ve diğer Arap dünyasından da yakından izleneceği öngörülüyor" yorumunu yaptı.
İsrail gazetesi Jerusalem Post, 'Türk lider Erdoğan, Mısırlı Sisi ile yapılacak görüşmelerde Gazze'nin gündemin ön sıralarında yer alacağını söyledi' dedi.
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