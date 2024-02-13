Türkiye Mısır ilişkilerinde yeni dönem! Tarihi ziyaret öncesi dikkat çeken yazı: Erdoğan ve Sisi bölgesel eksen oluşturabilir mi?

Middle East Monitor, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan BAE ve Mısır ziyaretlerinde Gazze krizini merkeze koyacak' başlığı ile okuyucu karşısına çıktı. Haberde Erdoğan'ın diplomatik programı hakkında bilgi verildi ve Gazze'de devam eden krizin bu hafta hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Mısır'a yapılacak ziyaretlerde odak noktası olacağı vurgulandı.

Kuveyt gazetesi El Kabas, 'Erdoğan Emirliklerde... Ve yarın Mısır'da' başlığını seçti, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın son olarak Kasım 2012'de Kahire'yi ziyaret ettiğini ve o dönem başbakan olduğunu yazdı.