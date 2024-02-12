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Hollanda'dan İsrail'e F-35 savaş uçağı yasağı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.02.2024 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
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Hollanda’dan İsrail’e F-35 savaş uçağı yasağı!

Son dakika haberine göre Hollanda'da temyiz mahkemesi, uluslararası insancıl hukuk ihlalleri sebebiyle İsrail'e F-35 savaş uçağı parçaları satışının durdurulmasına hükmetti. Öte yandan İsrail'in Gazze'deki soykırım girişiminde can kaybı sayısı 28 bin 340'a yükseldi.

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