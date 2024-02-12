ABD Savunma Bakanı Austin’e kanser teşhisi kondu! Tedavi için hastaneye yatırıldı

TEDAVİ İÇİN 22 ARALIK'TA AMELİYAT OLMUŞTU

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, prostat kanseri tedavisi için geçtiğimiz yıl 22 Aralık'ta ameliyat olmuştu. Austin, 1 Ocak'ta ise, "şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ile mide bulantısı dahil" farklı komplikasyonlar nedeniyle yeniden hastaneye yatırılmış ve idrar yolu enfeksiyonu geçirdiği tespit edilmişti. İki hafta boyunca hastanede kalan Austin, tedavisinin ardından 15 Ocak'ta taburcu olmuştu.

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