Batı'dan gelen savaş mesajları! Rusya- Ukrayna ve Filistin savaşları 3. Dünya Savaşı'nın öncü sarsıntılar mı?
2022 yılında Ukrayna’daki savaşla sarsılan dünya, geçtiğimiz yıl Gazze’de başlayan ve hala süren büyük bir katliama tanıklık ediyor. Birçok kıtada süren siyasi istikrarsızlıkla birlikte, batı liderlerinden gelen "savaşa hazırlıklı olmalıyız" mesajları, "üçüncü dünya savaşı mı yaklaşıyor" sorusuna neden oldu. A Haber ekibi Rus uzmanlarla bir araya geldi. Batı'dan gelen "savaş" mesajlarını sordu. İşte Agşin Kişiyev'in özel haberinden detaylar…
Birçok ülkenin adeta safını belli ettiği bu dönemde özellikle Batı'dan gelen "savaşa hazırlıklı olmalıyız" uyarıları bir kez daha "üçüncü dünya savaşı" senaryolarını raftan indirdi.
A Haber ekibi "yeni soğuk savaş" olarak nitelendirilen bu dönemi uzmanlara sordu.
İşte o röportajdan satır başlıkları;
Konstantin Sivkov "3. dünya savaşını konuşuyorsak zaten bu savaş başlamış durumda. 3. dünya savaşının ya da herhangi bir küresel nitelikte savaşın çıkmasının en önemli belirtisi dünya devletlerinin çoğunun bu savaşa katılıyor olmasıdır ki bugün zaten bunu görmekteyiz. "
"Şu anda zaten Ortadoğu'da bazen yavaş, bazen de yüksek tempoda çatışmalar yaşanıyor. Yani bölge zaten bir savaş halinde. Bu çatışmalarda 1. Dünya savaşını anımsatan mevzi çatışmaları ve birebir temas içeren savaş öğeleri var."
Rus askeri uzman Konstantin Sivkov'a göre Batı ve Rusya Ukrayna'da kozlarını paylaştı ancak her iki taraf da istediğini alamadı. Bu nedenle Rusya önümüzdeki günlerde Batı'dan çok daha sert karşılık görebilir.
"Hem Rusya ve hem de Batı ilk büyük çaplı hibrit savaşının başarısızlıkla sonuçlandığını kabul etti. Bu savaş 2021 yılı sonu ve 2022 yılı başlarında Ukrayna'nın maşa olarak kullanıldığı ve Rusya'da Putin yönetimini kukla bir yönetimle değiştirmeyi hedefleyen bir savaştı. Bu hızlı zafer planı gerçekleştirilemedi. Şimdi 3. Dünya Savaşı'nın ikinci aşamasına geçme hazırlıkları yapılıyor. Bu plan Rusya'ya daha sert bir baskı yapmayı öngörüyor."
"Büyük ihtimalle bu duruma 2024 yılı sonunda ya da 2025 yılı başlarında gelmiş olacaklar. İşte o zaman Rusya'ya karşı çok daha büyük çapta askeri nitelikte eylemler gerçekleşebilir. Rusya da kendi müttefikleriyle bu baskıya gerekli yanıtı vermekte kararlı."
Siyaset uzmanı Karine Gevorgyan ise olası bir dünya savaşı için kaçınılmaz dese de ülkelerin bu çapta bir savaş için yeterli donanıma sahip olmadığını ifade ediyor.
"Tüm küresel finans sistemleri şu anda çatlak vermiş durumda. Ekonomik değerlere sahip olmak için yeni savaşlar kaçınılmaz gibi gözüküyor. Yani toprak ve yeraltı kaynaklar uğruna mücadele şiddetlenecek."
"Kaynaklar derken sadece maden yataklarını kastetmiyorum. Burada su kaynakları da çok önemli. Bu, özellikle de birçok Ortadoğu ülkesinin kaderini belirlemiş olacak. Çok büyük bir çapta savaş ihtimaline gelince bunun için silah donanımına sahip olmak gerekiyor. Şu bir gerçek ki ABD ve NATO'nun mevcut enerji üretiminin bu denli büyük bir silahlanmaya gitmesi için elverişli değil. Bazı değerlendirmelere göre yakın 8 yıl içinde bu imkansız gibi gözüküyor. Yakın gelecekte Ortadoğu'da olayların nasıl gelişeceğine bakacağız. Husiler, Kızıldeniz ve Süveyş kanalında durum ne olacak göreceğiz. Şu an bu bölge bir salıncak gibi."
Rus askeri uzman Konstantin Sivkov, savaş çıktığı takdirde nükleer silahların kullanılmayacağını göz ardı edemeyiz dedi. Üçüncü Dünya Savaşı'nın olası çatışma bölgelerini de açıkladı.
"Büyük ihtimalle ABD, kendi askeri doktrini gereğince savaşın belirli safhalarında yer yer nükleer füzeler de kullanacak. Tabii ki Rusya da buna karşılık verecek. Böyle bir nükleer savaşın kurbanı bu savaşın kendi ülkesinde gerçekleşmesini kabul eden 3. ülkeler olacak. Tabii ki böyle bir kabullenme ise bu ülkelerin nüfuzlarıyla birlikte yer yüzünden silinip yok olmaları anlamına gelecek."
"3. Dünya savaşı için yapılan hazırlıklara bakarsak potansiyel çatışma bölgeleri şunlardır. Baltık denizi, Barents denizi, Karadeniz, Doğu Akdeniz. Bunlar savaşın deniz kısmı."
"Pasifik okyanusunda Tayvan çevresi. Savaşın karada kapsayacağı yerler ise Baltık ülkeleri, Polonya, Ukrayna, Romanya, Moldova olacak."
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