Batı’dan gelen savaş mesajları! Rusya- Ukrayna ve Filistin savaşları 3. Dünya Savaşı’nın öncü sarsıntılar mı?

"Şu anda zaten Ortadoğu'da bazen yavaş, bazen de yüksek tempoda çatışmalar yaşanıyor. Yani bölge zaten bir savaş halinde. Bu çatışmalarda 1. Dünya savaşını anımsatan mevzi çatışmaları ve birebir temas içeren savaş öğeleri var."

Rus askeri uzman Konstantin Sivkov'a göre Batı ve Rusya Ukrayna'da kozlarını paylaştı ancak her iki taraf da istediğini alamadı. Bu nedenle Rusya önümüzdeki günlerde Batı'dan çok daha sert karşılık görebilir.