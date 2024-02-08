Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov açıkladı! Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı
Son dakika haberleri... Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov, Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi'nin görevden alındığını duyurdu. Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadı.
Son dakika haberleri... Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov: Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı.
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