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Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov açıkladı! Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.02.2024 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
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Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov açıkladı! Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı

Son dakika haberleri... Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov, Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi'nin görevden alındığını duyurdu. Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadı.

Son dakika haberleri... Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov: Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı.

Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadı.

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