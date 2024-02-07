Son dakika | Gazze'de ateşkes umudu! İsrail basınında flaş iddia
Son dakika haberi... İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş kabinesini bilgilendirmeden Gazze'de ateşkese yeşil ışık yaktığını duyurdu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, Paris'te Mısır ve Katarlı yetkililerle katıldığı görüşmeler sırasında, Katar'ın talebi üzerine taraflar arasındaki anlaşmanın farklı aşamalarında, müzakerelerin devam etmesi için ateşkesin sürmesi konusunda Başbakan Netanyahu'dan onay aldı.
Haberde konuşan kabineye yakın bir kaynak, savaş kabinesi üyelerinin Başbakan'ın onayının ardından bu konuda bilgi sahibi olduğunu paylaştı.
Başbakanlık Basın Ofisi habere ilişkin yaptığı açıklamada, "Başbakan'ın Mossad Direktörü'ne talimatı geçerli: 'Tüm savaş kabinesini bu konuda bilgilendir ve görüşlerini al' dedi." ifadesi yer aldı.
İSRAİL'İN "SAVAŞIN BİTMESİNİ KABUL ETMEDİĞİ" İDDİASI
Yedioth Ahranot'a konuşan İsrailli yetkililer, Hamas'ın Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması ve ordunun Gazze'den çekilmesi yönündeki talebine karşı, "savaşı durdurmayı kabul etmeyeceklerini" belirtti.
Yetkililer, taslak anlaşmanın İsrail hapishanelerindeki "yüksek profilli isimlerin" de yer aldığı 1500 Filistinli esirin serbest kalmasını öngördüğünü ileri sürdü.
FİLİSTİNLİ KAYNAKLAR: HAMAS 3 AŞAMALI ESİR TAKASI VE ATEŞKESİ KABUL ETTİ
Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini duyurdu.
Filistinli kaynaklar, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına dair AA'ya açıklama yaptı.
Buna göre Hamas, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul etti.
Aşamalardan her biri 45 gün sürecek.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 226'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 563 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile işgalci Yahudilerin saldırılarında 383 Filistinli hayatını kaybetti.
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