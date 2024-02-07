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ABD'li senatörden F-16 satışını sabote çabası! Diplomatik kaynaklar: Muhatabımız ABD yönetimidir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.02.2024 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
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ABD’li senatörden F-16 satışını sabote çabası! Diplomatik kaynaklar: Muhatabımız ABD yönetimidir

ABD'li Senatör Rand Paul'den'in Türkiye'nin ABD'den F 16 temini ve modernizasyonundaki 15 günlük sessizlik sürecini sabote girişimine yanıt geldi. Skandal girişim için diplomatik kaynaklar "16 satış süreci planlandığı şekilde sürmektedir. Bu süreçte muhatabımız ABD yönetimidir" yorumunda bulundu.

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