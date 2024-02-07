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BM duyurdu! Gazze'de açlık 12 kat arttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.02.2024 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
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BM duyurdu! Gazze’de açlık 12 kat arttı

BM, İsrail saldırısı altında Gazze'de açlığın 12 kat arttığını duyurdu. Öte yandan BM Genel Kurulunda konuşan Genel Sekreter Antonio Guterres, İsrail'in Refah'a saldırma hazırlığında olmasıyla ilgili uyarıda bulunarak, halihazırda mevcut olan insani kabusun çok ciddi bir şekilde büyüyeceğini söyledi.

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