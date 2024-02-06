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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımız"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.02.2024
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Kremlin Sözcüsü Peskov: Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alınacağını belirterek, "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır." dedi.

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