ABD’de Putin’in Türkiye’ye yönelik ziyareti değerlendirildi: Türkiye Tahıl Koridoru’nda önemli bir rol oynamıştı! Memnuniyetle karşılarız...

"TÜRKİYE'NİN ROLÜNÜ MEMNUNİYETLE KARŞILARIZ"

Patel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili soruya, "Eğer herhangi bir ülke Rusya'nın bazı kötü niyetli davranışlarından vazgeçme konusunda anlamlı bir rol oynayabilecekse bunu kesinlikle memnuniyetle karşılarız." sözleriyle cevap verdi.