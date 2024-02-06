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ABD'de Putin'in Türkiye'ye yönelik ziyareti değerlendirildi: Türkiye Tahıl Koridoru'nda önemli bir rol oynamıştı! Memnuniyetle karşılarız...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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ABD’de Putin’in Türkiye’ye yönelik ziyareti değerlendirildi: Türkiye Tahıl Koridoru’nda önemli bir rol oynamıştı! Memnuniyetle karşılarız...

Kremlin'in 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığı duyurulmuştu. Açıklamanın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bir değerlendirme yapıldı. Bakanlık Sözcü Yardımcısı Patel, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki başarısına değindi. Öte yandan Patel, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik anlamlı bir rol oynamasını memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, eğer herhangi bir ülke Rusya'nın bazı kötü niyetli davranışlarından vazgeçme konusunda anlamlı bir rol oynayabilecekse bunu kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısına gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE'NİN ROLÜNÜ MEMNUNİYETLE KARŞILARIZ"

Patel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili soruya, "Eğer herhangi bir ülke Rusya'nın bazı kötü niyetli davranışlarından vazgeçme konusunda anlamlı bir rol oynayabilecekse bunu kesinlikle memnuniyetle karşılarız." sözleriyle cevap verdi.

TÜRKİYE'NİN TAHIL KORİDORUNDAKİ ETKİSİ!

Türk dış politikasıyla ilgili angajmanlar hakkında yorum yapmaktan çekinen Patel, "Türkiye'nin, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin başarıya ulaşmasındaki etkisine" değindi.

"OLDUKÇA HOŞ KARŞILIYORUZ"

Patel, "Ukrayna tahılının gitmesi gereken yere ulaşmasının ve bu alanda güvenilir bir ilerleme kaydedilmesinin kritik önemini hissetmeye devam ediyoruz. Bu kesinlikle hoş karşılanacak bir şey." ifadelerini kullandı.

PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söylemişti.

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