Son dakika: İngiltere Kralı 3. Charles’a kanser teşhisi kondu! Buckingham Sarayı’ndan açıklama





Kral Charles'ın sözcüsü kanser türüne ilişkin bir açıklama yapmadı ve fakat bunun prostat kanseri olmadığını aktardı. Charles'a son kanser teşhisinin, prostat operasyonu için hastanede bulunduğu sırada koyulduğu da duyuruldu.

PROSTAT AMELİYATI OLMUŞTU

75 yaşındaki Kral, geçen hafta, iyi huylu bir prostat büyümesi nedeniyle hastanede bir ameliyat geçirmişti.

Charles'ın "spekülasyonları engellemek için" hastalığını duyurmayı tercih ettiği de kaydedildi.