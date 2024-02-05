Son dakika: İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi kondu! Buckingham Sarayı'ndan açıklama
İngiliz medyası İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığını iddia etti. Buckingham Sarayı'ndan "Kral'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı" açıklaması yapıldı.
İngiliz haber ajansı Reuters'un SKY News'e dayandırdığı haberinde, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı iddia edildi.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Kral'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı" ifadelerine yer verildi.
Kral Charles'ın sözcüsü kanser türüne ilişkin bir açıklama yapmadı ve fakat bunun prostat kanseri olmadığını aktardı. Charles'a son kanser teşhisinin, prostat operasyonu için hastanede bulunduğu sırada koyulduğu da duyuruldu.
PROSTAT AMELİYATI OLMUŞTU
75 yaşındaki Kral, geçen hafta, iyi huylu bir prostat büyümesi nedeniyle hastanede bir ameliyat geçirmişti.
Charles'ın "spekülasyonları engellemek için" hastalığını duyurmayı tercih ettiği de kaydedildi.
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