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İsrail'deki muhalefet destek sözü verdi: "Netanyahu'yu devirmek için lehine oy kullanacağım"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.02.2024 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
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İsrail’deki muhalefet destek sözü verdi: Netanyahu’yu devirmek için lehine oy kullanacağım

İşgalci katil İsrail, 4 aydır mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor. Katil Netanyahu'ya tepkiler büyürken İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun devrilmesi için atılacak adımlara destek vereceğini açıkladı. Lapid yaptığı paylaşımda, "lideri olduğu Gelecek Var Partisinin 24 milletvekilinin, bu bağlamda (Netanyahu'nun devrilmesi) atılacak herhangi bir adım lehine oy kullanacağını" dile getirdi.

Katil İsrail, 122 gündür kana doymuyor, Gazze halkına adeta ölüm yağdırıyor.

İsrail ordu radyosunun, Gantz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, liderliğini yaptığı Likud Partisi üyelerini kullanarak devirmeye çalıştığını duyurmasının ardından Lapid'den açıklama geldi.

Lapid X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "lideri olduğu Gelecek Var Partisinin 24 milletvekilinin, bu bağlamda (Netanyahu'nun devrilmesi) atılacak herhangi bir adım lehine oy kullanacağını" dile getirdi.

Ordu Radyosunun açıklamasında, Gantz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, liderliğini yaptığı Likud Partisi üyelerini kullanarak devirmeye çalıştığı ve Likud Partisi'nden bakanlar ve Meclis üyeleriyle Gantz adına görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler ve Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıyı önceden görememeleri nedeniyle İsrail kamuoyu tarafından sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.

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