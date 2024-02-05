İsrail'deki muhalefet destek sözü verdi: "Netanyahu'yu devirmek için lehine oy kullanacağım"
İşgalci katil İsrail, 4 aydır mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor. Katil Netanyahu'ya tepkiler büyürken İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun devrilmesi için atılacak adımlara destek vereceğini açıkladı. Lapid yaptığı paylaşımda, "lideri olduğu Gelecek Var Partisinin 24 milletvekilinin, bu bağlamda (Netanyahu'nun devrilmesi) atılacak herhangi bir adım lehine oy kullanacağını" dile getirdi.
İsrail ordu radyosunun, Gantz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, liderliğini yaptığı Likud Partisi üyelerini kullanarak devirmeye çalıştığını duyurmasının ardından Lapid'den açıklama geldi.
Lapid X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "lideri olduğu Gelecek Var Partisinin 24 milletvekilinin, bu bağlamda (Netanyahu'nun devrilmesi) atılacak herhangi bir adım lehine oy kullanacağını" dile getirdi.
Ordu Radyosunun açıklamasında, Gantz'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, liderliğini yaptığı Likud Partisi üyelerini kullanarak devirmeye çalıştığı ve Likud Partisi'nden bakanlar ve Meclis üyeleriyle Gantz adına görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edilmişti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler ve Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıyı önceden görememeleri nedeniyle İsrail kamuoyu tarafından sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 35 kiloya düştü! Tablet kutusundan salatalık çıkarmıştı! 'Tablet Reis' bakın şimdi ne halde...
- Miraç Kandili'nde 100 istiğfar çekilir mi, nasıl çekilir? TÖVBE DUASI OKUNUŞU 🤲 | Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler...
- Oyuncu Ali Burak Ceylan depremzedelere yardım eli uzattı! Cüzdanını bulan aileyi köşke yerleştirdi
- Emekliye 16.216 TL, Memura 36.146 TL maaş! %6.70'lik hesap kitap yapıldı! Öğretmen, polis, avukat, doktor temmuz bordro tablosu...
- ATV Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm fragmanı: Leyla'yı hapiste neler bekliyor?
- Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i bakın nasıl değişmiş! 80 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Yeşilçam'ın yıldızı...
- Öldürüldü, parası tatilde harcandı! Cinayet Müge Anlı'da açığa çıktı! Hasan Çelik'in katil zanlısına tutuklama kararı
- 1 TL ve karbonat mucizesi! Buzdolabında 1 gece bekletin, bakın ne oluyor!
- Miraç gecesi mutlaka bu ibadetleri yapın! Nihat Hatipoğlu'ndan özel dua... Miraç Kandili'nde Tövbe ve İstiğfar huzur kapıları açılıyor
- Safir dizisinin Ateş'i İlhan Şen'in gerçek mesleğini duyanlar inanamadı! Oyunculuk için her şeyden vazgeçmiş...
- Yeliz Yeşilmen'e dolandırıcılık şoku! Pasaportunu paylaştı! "Evladım gibi gördüm ama neler yapmış..."
- Miraç Kandili süte okunacak dualar, sureler, ayetler listesi | Miraç Kandil'inde neden süt içilir ve dağıtılır? Diyanet açıklaması...