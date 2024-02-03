Tel Aviv'de "Netanyahu" öfkesi! Binlerce İsrailli Netanyahu'yu istifaya çağırıyor
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de onlarca İsrailli, insanlık felaketinin derinleştiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıların durması ve ateşkes sağlanması talebiyle savaş karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
Eylemciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. İsrail polisi, göstericilerin etrafında konuşlandı.
AA muhabirine konuşan göstericilerden Dana Mills, İsrail toplumunun militarize olduğunu ve savaşa karşı çıkmanın zor olduğunu belirterek "7 Ekim'den sonra halkın travması intikam için yönlendirildi. Bugün sivillerin hedef alınmamasını masumların zarar görmemesini konuşmak bile zorlaştı. Bizler bugün ateşkes çağrısı yapıyoruz. Bunu Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler için de yapıyoruz. Savaş uzadıkça esirlerin de hayatı tehlikeye giriyor. Çok küçük bir azınlığız ama burada toplanarak bu mesajın daha fazla insana ulaşması için çalışıyoruz." dedi.
Tek zaferin siyasi çözüm olduğuna işaret eden Mills, 14 yaşında barış aktivistliği yapmaya başladığını, bugün 42 yaşına geldiğini, "iki tarafa da barış gelmeden, herkese insan hakları sağlanmadan zaferden söz edilemeyeceği" mesajında ısrarcı olduklarını vurguladı.
Mills, "Hamas'a karşı zafer kazanmak demek, Afganistan'da zafer elde etme tartışmasına benziyor. İngiltere ve ABD güçlerine burada ne olduğunu biliyoruz. Bugün Gazze'de aynı şeyi görüyoruz. Zafer söyleminin bu süreçte kullanımı korkunçtu. Halk bu söylemle uyutuluyor. Tek zafer, insan hayatının korunmasıdır." diye konuştu.
Batılı ülkelerin, İsrail'in çıkarlarını korumakta daha özenli davranarak bu saldırıları durdurması için müdahale etmesini istediğini paylaşan Mills, Batılı ülkelerin İsrail'i ateşkese ve kalıcı bir siyasi çözüme yönlendirmesi gerektiğini dile getirdi.
"Savaş ve kan dökmek kesinlikle çözüm değil"
İsrailli gösterici Martin Goldberg de İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında siyasetçilerin zafer vaadinin gerçekçi olmadığı, savaştan sonra burada ne yapacaklarına ilişkin bir planlarının dahi olmadığı değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'deki aşırı sağcı siyasetçilerin burada yeniden yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kurma fikrinde olmasını kabul edilemez bulduğunu söyleyen Goldberg, "Bana göre tek çözüm, barışçıl bir çözümün bulunması. Birbirimizi sevmek, birbirimizden hoşlanmak zorunda değiliz ama bir arada yaşayabileceğimiz bir çözüm bulmamız gerekiyor. Belki benim kuşağımda olmaz ama gelecek kuşakta, bir arada yaşadığımız zaman bağımlı hale geleceğiz ve iki taraf da kazanacak. Savaş ve kan dökmek, kesinlikle çözüm değil." ifadelerini kullandı.
Goldberg, işgal altındaki Batı Şeria'daki fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddetinin kabul edilemez bulduğunu vurgulayarak "Filistinlilerin temel insan haklarına sahip olarak barış içinde yaşamak istediğini" söyledi.
TEL AVİV SOKAKLARI KARIŞTI! A HABER OLAY YERİNDE…
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel
"Şu an da bulunduğumuz nokta Savunma Bakanlığının önü ve burada noktada çok sayıda savaş karşıtı İsrailli toplanmış durumda. Netanyahu'yu istifaya çağırıyorlar fakat çok sayıda atlı polis bulunuyor ve sert müdahaleleri bulunuyor.
"İşgalci Ordu Bakanı (Savunma Bakanı Yoav Galant) ve diğer İsrailli yetkililerin Refah ve çevresinde yeni ve iğrenç bir soykırım dönemi başlatmaya yaklaştıklarına dair açıklamalarının son derece ciddiyetle karşılandığı" ifade edilen açıklamadan sonra çok sayıda savaş karşıtı İsraillilerin protestoları daha da şiddetlenmiş durumda. Rehine yakınları da burada ve rehineler için yeterli adımların atılmadığı söylüyorlar. Polisin vatandaşa ve basına sert müdahelesi oluyor. Atlı polisler atlarını üzerimize sürüyor korkutarak protestocuların caddeye inmesini önleme çalışıyorlar.
Biraz önce birkaç kişiyi gözaltına aldılar ve zaman zaman gözaltılar yaşanıyor. Binlerce kişi Savunma Bakanlığının önünde istifaya davet ediyor ve protestolarına devam ediyorlar. Tel Aviv sokakları adete yangın yerine dönmüş durumda.
Buradaki göstericiler savaşın son bulmasını istiyorlar ve rehinelerin getirilmesini istiyorlar. Netanyahu'nun da bundan dolayı suçlu olduğu ve istifa etmesini söylüyorlar. Bazı fotoğraflarda Netanyahu'nun kanlı fotoğrafları vardı ve polis onları topladı aynı zamanda Netanyahu istifa yazan pankartları da topladılar.
Toplanan kalabalık arasında hem rehine yakınları hemde savaş karşıtı İsrailliler bulunmakta.
Hristiyaların kutsal günü olan cumartesi gününde bu protestonun yapılması hakkında da Geçgel "Bugün kutsal günleri evet Şabat var ve Şabat'tan hemen sonra burada toplanmaya başladılar. Ancak polis savunma bakanlığının kapısına yaklaşmalarına içeri girmelerine izin vermiyorlar.Geçen haftada buna benzer bir protesto vardı ama bu hafta daha büyük bir topluluk bulunmakta"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! Meğer eskiden o dizide...
- SQUİD GAME 2. SEZON TARİHİ: Netflix tanıtımı yayınladı! Squid Game ne zaman başlayacak 2024?
- Kardeşlerim dizisinin Nebahat'i Simge Selçuk meğer o dizide de oynamış! Görenler hayrete düştü
- 'Ah nerede' filminde Tarık Akan'ın partneriydi! Yeşilçam'ın güzel gözlü yıldızı Gülşen Bubikoğlu son haliyle pes dedirtti! Değişmeyen tek şey...
- 14 aylıkken terk edilmişti! Esra Erol'da yıllar süren hasret sona erdi! 24 yaşındaki genç kız mutluluk gözyaşlarına boğuldu!
- Her gün yumurta yiyenler dikkat! Bu zararını duyan ağzına sürmüyor
- HAVA DURUMU | Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi! İşte o harita... | 3-7 Şubat 2024
- Alper Gezeravcı dönüş tarihi | İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta dönecek?
- 62 gol, 37 asist! İsmail Kartal transfer işini biliyor! Fenerbahçe'ye mermi gibi kanat
- Liste açıklandı! 2.500 TL ek maaş derman olacak! 4A, 4B, 4C, EYT'li herkes çemberde! 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şubat'ta...
- Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı şifresiz izlenir mi? Muhtemel 11'ler...
- Emeklilere maaşa ilave ödeme tutarları artıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’nın hesabına Ek zam+ 5.000 TL ikramiye yatacak! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara…