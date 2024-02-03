Tel Aviv'de "Netanyahu" öfkesi! Binlerce İsrailli Netanyahu'yu istifaya çağırıyor

İsrail'deki aşırı sağcı siyasetçilerin burada yeniden yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kurma fikrinde olmasını kabul edilemez bulduğunu söyleyen Goldberg, "Bana göre tek çözüm, barışçıl bir çözümün bulunması. Birbirimizi sevmek, birbirimizden hoşlanmak zorunda değiliz ama bir arada yaşayabileceğimiz bir çözüm bulmamız gerekiyor. Belki benim kuşağımda olmaz ama gelecek kuşakta, bir arada yaşadığımız zaman bağımlı hale geleceğiz ve iki taraf da kazanacak. Savaş ve kan dökmek, kesinlikle çözüm değil." ifadelerini kullandı.

Goldberg, işgal altındaki Batı Şeria'daki fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddetinin kabul edilemez bulduğunu vurgulayarak "Filistinlilerin temel insan haklarına sahip olarak barış içinde yaşamak istediğini" söyledi.

TEL AVİV SOKAKLARI KARIŞTI! A HABER OLAY YERİNDE…

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel

"Şu an da bulunduğumuz nokta Savunma Bakanlığının önü ve burada noktada çok sayıda savaş karşıtı İsrailli toplanmış durumda. Netanyahu'yu istifaya çağırıyorlar fakat çok sayıda atlı polis bulunuyor ve sert müdahaleleri bulunuyor.

"İşgalci Ordu Bakanı (Savunma Bakanı Yoav Galant) ve diğer İsrailli yetkililerin Refah ve çevresinde yeni ve iğrenç bir soykırım dönemi başlatmaya yaklaştıklarına dair açıklamalarının son derece ciddiyetle karşılandığı" ifade edilen açıklamadan sonra çok sayıda savaş karşıtı İsraillilerin protestoları daha da şiddetlenmiş durumda. Rehine yakınları da burada ve rehineler için yeterli adımların atılmadığı söylüyorlar. Polisin vatandaşa ve basına sert müdahelesi oluyor. Atlı polisler atlarını üzerimize sürüyor korkutarak protestocuların caddeye inmesini önleme çalışıyorlar.