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Blinken 5. kez Orta Doğu turuna çıkıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.02.2024 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
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Blinken 5. kez Orta Doğu turuna çıkıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'in ardından 5. kez Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki son durumu ve esir takasına ilişkin süreci muhataplarıyla değerlendirecek.

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