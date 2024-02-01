Soykırım Kabinesi toplanıyor! İsrail ateşkesi kabul etti iddiası

Filistinli bir yetkili ise 30 Ocak'ta Hamas'a sunulan esir takası teklifinin Gazze Şeridi'nde bir aydan fazla sürecek ateşkes ve 3 aşamada gerçekleşecek esir takasını içerdiğini aktarmıştı.

Yetkili, Hamas'ın Kahire'de hafta sonuna kadar tamamlanması öngörülen müzakerelerin sonunda teklifle ilgili yanıtını Mısır'a ileteceğine işaret etmişti.