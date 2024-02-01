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Soykırım Kabinesi toplanıyor! İsrail ateşkesi kabul etti iddiası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.02.2024 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
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Soykırım Kabinesi toplanıyor! İsrail ateşkesi kabul etti iddiası

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak soykırım gerçekleştiren katil İsrail'de İsrail Savaş Kabinesi ile Güvenlik Kabinesi'nin Hamas ile olası esir takası ve geçici ateşkesi de görüşmek üzere toplanacağı aktarıldı. Öte yandan Al Jazzera kanalı, Katar Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi kabul ettiği ve Hamas'ın tepkisinin de olumlu olduğunu aktardı.

Times Of Israel gazetesinin adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberde, bu akşam ilk olarak Savaş Kabinesi'nin Tel Aviv'de bir araya geleceği belirtildi.

Savaş Kabinesi toplantısının sona ermesinin ardından Güvenlik Kabinesi üyelerinin bir araya geleceği ifade edildi.

Her iki toplantıda Hamas ile olası esir takası ve geçici ateşkes konusunun da ele alınacağı kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Mossad Direktörü David Barnea'nın, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalabileceği 9 aşamalı bir taslak anlaşmayı Savaş Kabinesi'ne sunduğu belirtilmişti.

Filistinli bir yetkili ise 30 Ocak'ta Hamas'a sunulan esir takası teklifinin Gazze Şeridi'nde bir aydan fazla sürecek ateşkes ve 3 aşamada gerçekleşecek esir takasını içerdiğini aktarmıştı.

Yetkili, Hamas'ın Kahire'de hafta sonuna kadar tamamlanması öngörülen müzakerelerin sonunda teklifle ilgili yanıtını Mısır'a ileteceğine işaret etmişti.

İSRAİL ATEŞKESİ KABUL ETTİ İDDİASI!

Al Jazzera kanalı,Katar Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi kabul ettiği ve Hamas'ın tepkisinin de olumlu olduğunu aktardı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas, Gazze'de çatışmaların bir süre durmasını ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına ilk onayı verdiğini açıkladı.

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