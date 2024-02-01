ABD Başkanı Joe Biden imzayı attı! Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım
Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Batı Şeria'da güvenliği zedeleyenlere yönelik hazırlanan başkanlık kararnamesine imza attı.
Kararname ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı son dönemde şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimciler, ABD yönetiminin yaptırımlarına maruz kalacak.
Yaptırım listesine dahil edilenler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.
Biden, ilgili açıklamasında Batı Şeria'daki güvenliğin ve istikrarın bozulmaması için bu adımı attıklarını ve bölgedeki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Konuyla ilgili arka plan toplantısı düzenleyen bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararname kapsamında isimleri belirtilmeyen 4 kişinin şimdiden yaptırım listesine dahil edildiğini bildirdi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında en az 381 Filistinli hayatını kaybetti.
ABD'NİN CHİCAGO KENTİNDE, GAZZE'DE "KALICI ATEŞKES ÇAĞRISI" İÇEREN KARAR TASARISI ONAYLANDI
ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde toplanan kent konseyinde, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapılmasını içeren karar tasarısı kabul edildi.
Chicago Kent Konseyinde, Gazze'de "kalıcı ateşkes çağrısı" yapan karar tasarısı oylamaya sunuldu.
Belediye Başkanı Brandon Johnson'ın kullandığı oyla karar tasarısı, 23'e karşı 24 oyla kabul edildi.
Konseyde kabul edilen karar tasarısı, kalıcı ateşkesin yanı sıra "bölgeye insani yardım sağlanması ve kalan esirlerin serbest bırakılması" çağrılarını da içeriyor.
ABD'DE KENT KONSEYLERİ, GAZZE'DE KALICI ATEŞKES TALEP EDİYOR
North Carolina eyaletindeki Wilmington Kent Konseyi, 16 Kasım 2023'te, Gazze'de "derhal kalıcı ateşkes çağrısı yapılmasını" talep eden karar tasarısını onaylamıştı.
Georgia eyaletine bağlı Atlanta Kent Konseyi de Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapılmasını ve sivillere yönelik "toplu cezalandırma ve şiddetin uluslararası hukuka aykırı olduğunu" vurgulayan karar tasarısını 20 Kasım 2023'te kabul etmişti.
Ohio eyaletindeki Akron Kent Konseyinde ise kalıcı ateşkesin yanı sıra İsrail'in "yasa dışı yerleşim faaliyetlerine" son vermeye çağrıldığı karar tasarısı, 20 Kasım 2023'te oy birliğiyle kabul edilmişti.
Michigan Temsilciler Meclisi ve Senato üyesi 25 kişi, 23 Kasım 2023'te, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup göndererek, Gazze'de "kalıcı ateşkes sağlama" çağrısı yapmıştı.
California eyaletindeki Oakland Kent Konseyi, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını 28 Kasım 2023'te kabul etmişti.
San Francisco'da kent yönetimi de Gazze'de "sürdürülebilir ateşkes çağrısı" yapan karar tasarısını kabul etmişti.
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