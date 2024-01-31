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Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı: Terörle mücadele anlaşmasını ihlal etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2024
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Uluslararası Adalet Divanı’ndan Rusya kararı: Terörle mücadele anlaşmasını ihlal etti

Uluslararası Adalet Divanı, Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçıları finanse ettiği ve Kırım'daki çok etnikli toplum yapısını bozarak BM sözleşmelerini ihlal etmesinden ötürü suçlu buldu.

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