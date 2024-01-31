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Tarih belli oldu! Putin Türkiye'ye geliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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Tarih belli oldu! Putin Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Şubat Pazartesi günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ukrayna, tahıl, Suriye konusu masaya yatırılacak.

Son dakika haberi... Reuters'a göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Şubat Pazartesi günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ukrayna, tahıl, Suriye konusu masaya yatırılacak. İkili ilişkilerin, ticari anlamda ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

"KISA SÜRE ÖNCE BİR ZİYARET PLANLIYORDUM ANCAK..."
Öte yandan Rusya lideri Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Türkiye'yi ziyaret etme planlarıyla ilgili soruya "Biz, Sayın Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halindeyiz ve yakın tutumlara sahibiz. Kendisiyle buluşma imkanı bulmayı kesinlikle başaracağımızı düşünüyorum. Kısa süre önce bir ziyaret planlıyordum ancak, burada bir sır yok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nedeniyle olmadı.

Türkiye'ye uçmaya hazırdım, bunu kendisine söyledim ancak hem onun hem de benim takvimim nedeniyle olmadı. Böyle şeyler oluyor" diyerek 2024'ün başında ziyaret gerçekleştirme konusunda mutabakat sağlayabileceklerini ifade etmişti.

Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Mart 2023'te çocukları Ukrayna topraklarından Rusya'ya yasa dışı olarak kaçırdığı gerekçesiyle savaş suçu işlemekle suçlanmış ve hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.

O tarihten bu yana Putin altı ülkeyi ziyaret etti: Kırgızistan, Çin, Kazakistan, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan.

"İLK KEZ BİR NATO ÜLKESİNİ ZİYARET EDECEK"

Putin'in Türkiye'ye ziyareti 7. ülke ziyareti olacak. Ayrıca Putin, Ukrayna savaşı sırasında ilk kez bir NATO ülkesini ziyaret etmiş olacak.

Vladimir Putin Türkiye’ye geliyor

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