Tarih belli oldu! Putin Türkiye’ye geliyor

Türkiye'ye uçmaya hazırdım, bunu kendisine söyledim ancak hem onun hem de benim takvimim nedeniyle olmadı. Böyle şeyler oluyor" diyerek 2024'ün başında ziyaret gerçekleştirme konusunda mutabakat sağlayabileceklerini ifade etmişti.

Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Mart 2023'te çocukları Ukrayna topraklarından Rusya'ya yasa dışı olarak kaçırdığı gerekçesiyle savaş suçu işlemekle suçlanmış ve hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.

O tarihten bu yana Putin altı ülkeyi ziyaret etti: Kırgızistan, Çin, Kazakistan, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan.



"İLK KEZ BİR NATO ÜLKESİNİ ZİYARET EDECEK"

Putin'in Türkiye'ye ziyareti 7. ülke ziyareti olacak. Ayrıca Putin, Ukrayna savaşı sırasında ilk kez bir NATO ülkesini ziyaret etmiş olacak.