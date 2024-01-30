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Ürdün'de ABD askerlerine saldırı! ABD Başkanı Joe Biden: Nasıl yanıt verileceğine karar verdim

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
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Ürdün’de ABD askerlerine saldırı! ABD Başkanı Joe Biden: Nasıl yanıt verileceğine karar verdim

ABD güçleri, Ürdün'ün kuzeydoğusunda askeri üssüne yapılan saldırının ardından misilleme yapmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Biden, "Ürdün'deki saldırıya nasıl yanıt verileceğine karar verdim" açıklamasında bulundu.

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