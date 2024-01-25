İstanbul’da psikopat komşu dehşeti: O şekilde geldiğini görünce kocasını eve çağırdı!

Bunları yaşadım bu zamana kadar. Ama artık canımıza tak etti. En sonunda çareyi gizli kamera koymakta bulduk. Ve nihayetinde de sonuca varıldı. İnşallah bundan sonra da bir şey olmaz. Temennim devlete güvenim sonsuz. İnşallah yaşamam bir daha böyle bir şeyi. Gerçekten çok zor bir durum. Hakikaten şu an sinirlerim bozuk. Tutanak tutturdum, şikayette bulundum. Gereken yapıldı zaten. Akşam memur beyler geldi. Savcı harekete geçti. Muhtarımız geldi sağ olsun. Yardımcı da oldular" diye konuştu.