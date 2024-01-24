Rusya'da uçak düştü! İçinde onlarca Ukraynalı askeri esir bulunuyordu...
Rusya'da düşen İl-76 uçağında, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu bildirildi. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gelen son dakika bilgisine göre; Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen Rus uçağındaki 74 kişinin tamamının öldüğü bildirildi.
ESİRLER BULUNUYORDU
Bakanlık, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir komisyonun kazanın nedenlerini belirlemek üzere uçağın düştüğü yere intikal ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yayımlanan yazılı açıklamada, "24 Ocak günü Moskova saatiyle 11.00 sularında bir IL-76 uçağı Belgorod bölgesinde düşmüş olup, uçakta Ukrayna tarafı ile takas için Belgorod bölgesine nakledilen 65 esir Ukrayna askeriyle uçağın 6 mürettebatı ve 3 refakatçinin bulunduğu bilinmektedir" dendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Rus Hava Kuvvetleri'nden bir komisyon, kazanın nedenlerini belirlemek üzere uçağın düştüğü yere uçtuğunun altını çizen Savunma Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.
Bölgenin acil servis temsilcilerinden alınan bilgiye göre ambulans ekiplerinin Koroça bölgesinde uçağın düştüğü yere doğru yola çıktığı belirlendi.
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