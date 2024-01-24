24 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'da uçak düştü! İçinde onlarca Ukraynalı askeri esir bulunuyordu...

Rusya'da uçak düştü! İçinde onlarca Ukraynalı askeri esir bulunuyordu...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
ABONE OL
Rusya’da uçak düştü! İçinde onlarca Ukraynalı askeri esir bulunuyordu...

Rusya'da düşen İl-76 uçağında, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu bildirildi. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gelen son dakika bilgisine göre; Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen Rus uçağındaki 74 kişinin tamamının öldüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre takasa götürülen 65 Ukraynalı asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu Il-76 kargo uçağı Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek çakıldı.

ESİRLER BULUNUYORDU

Bakanlık, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir komisyonun kazanın nedenlerini belirlemek üzere uçağın düştüğü yere intikal ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yayımlanan yazılı açıklamada, "24 Ocak günü Moskova saatiyle 11.00 sularında bir IL-76 uçağı Belgorod bölgesinde düşmüş olup, uçakta Ukrayna tarafı ile takas için Belgorod bölgesine nakledilen 65 esir Ukrayna askeriyle uçağın 6 mürettebatı ve 3 refakatçinin bulunduğu bilinmektedir" dendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rus Hava Kuvvetleri'nden bir komisyon, kazanın nedenlerini belirlemek üzere uçağın düştüğü yere uçtuğunun altını çizen Savunma Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Bölgenin acil servis temsilcilerinden alınan bilgiye göre ambulans ekiplerinin Koroça bölgesinde uçağın düştüğü yere doğru yola çıktığı belirlendi.

Afganistan’da uçak düştü! AFGANİSTAN'DA UÇAK DÜŞTÜ!
Rusya’dan nükleer silah açıklaması! RUSYA'DAN NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA