Rusya’da uçak düştü! İçinde onlarca Ukraynalı askeri esir bulunuyordu...

ESİRLER BULUNUYORDU



Bakanlık, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir komisyonun kazanın nedenlerini belirlemek üzere uçağın düştüğü yere intikal ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yayımlanan yazılı açıklamada, "24 Ocak günü Moskova saatiyle 11.00 sularında bir IL-76 uçağı Belgorod bölgesinde düşmüş olup, uçakta Ukrayna tarafı ile takas için Belgorod bölgesine nakledilen 65 esir Ukrayna askeriyle uçağın 6 mürettebatı ve 3 refakatçinin bulunduğu bilinmektedir" dendi.