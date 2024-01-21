21 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Afganistan'da uçak düştü! Rusya'dan açıklama geldi

Afganistan'da uçak düştü! Rusya'dan açıklama geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2024 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
ABONE OL
Afganistan’da uçak düştü! Rusya’dan açıklama geldi

Son dakika haberine göre Hindistan'dan kalkarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru giden uçak, Afganistan'ın kuzeydoğusunda düştü. Rusya'ya kayıtlı uçakta 6 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA