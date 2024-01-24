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Irak'taki ABD üssü vuruldu! SİHA'larla hedef alındı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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Irak’taki ABD üssü vuruldu! SİHA’larla hedef alındı...

Reuters'ın haberine göre Irak'ta Erbil Havalimanı yakınlarındaki ABD üssü SİHA ile vuruldu.

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