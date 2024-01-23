Katil Netanyahu kana doymuyor! Bibi'den skandal açıklama: "Gazze'deki savaşın 3'üncü aşaması 6 ay sürecek"
İşgalci katil İsrail, üç ayı aşkın süredir mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor. Dünya Gazze'de insani ara beklerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yine skandal bir açıklama daha geldi. Netanyahu yaptığı açıklamada, "Gazze’deki savaşın 3'üncü aşamasının yaklaşık 6 ay süreceğini" söyledi. İşte detaylar...
Katil İsrail, 109 gündür kana doymuyor, Gazze halkına adeta ölüm yağdırıyor.
Gazze'de İşgalci İsrail tarafından çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin binlerce Filistinli katlediliyor.
Dünya Gazze'de insani ara beklerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yine skandal bir açıklama daha geldi.
İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, hükümetindeki bakanlarla yaptığı toplantıda, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin bilgilendirmede bulundu.
"GAZZE'DEKİ SAVAŞIN 3'ÜNCÜ AŞAMASI 6 AY SÜRECEK"
"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başlayan savaşın üçüncü aşamasını bitirmesi altı ay sürecek." diyen Netanyahu, "Daha önce söylediğimiz gibi, hava (saldırıları) kısmı 3 hafta sürecek dedik, öyle de oldu. Kara manevralarından oluşan ikinci kısmın 3 ay süreceğini söylemiştik, öyle de oldu. Şimdi, üçüncü kısmın, 'kontrol ve arıtmanın' 6 ay süreceğini söylüyoruz." ifadesini kullandı.
KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, "yedek askerleri terhis ederek, yenileme ve odaklanmış bir şekilde savaşa hazırlamak için birliklerini düzenli bir şekilde geri çekerek Gazze'deki asker sayısını azalttığı" belirtildi.
Haberde, "3. aşama kapsamında Gazze'de kara saldırılarının bitirilmesinin, birliklerin azaltılmasının, yedek askerlerin terhis edilmesinin ve hedefli saldırılara geçilmesinin beklendiği" ifade edildi.
Üçüncü aşamada, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik bölgesinin oluşturulmasının öngörüldüğü haberde aktarıldı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 8 Ocak'ta The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinin Gazze'de "savaşın yoğun manevra aşamasından", "farklı türdeki özel operasyonlara" doğru geçiş yapacağını belirterek, sonraki aşamanın daha uzun süreceğini savunmuştu.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 370 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.
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