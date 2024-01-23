Guterres'ten Gazze'ye engelsiz insani erişim talebi
Guterres, Gazze'de yarım milyondan fazla insanın çok ciddi boyutta açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, Gazze'ye engelsiz insani erişim talebinde bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum. Bu, ihtiyaç duyulan yerlere yeterli yardımın ulaşmasını sağlayacak, esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştıracak ve Orta Doğu'da tansiyonun düşmesine yardımcı olacaktır" dedi.
Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu. Son 100 günün Gazze'deki Filistinli siviller için korkunç olduğunu belirten Guterres, insani durumun dehşet verici olduğunu vurguladı.
Guterres, kış aylarında 2,3 milyon Filistinlinin, insanlık dışı ve sefil koşullarda sığınma, ısınma, temizlik malzemeleri, gıda ve su olmadan yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.
"Tüm Gazze halkı tarihte benzeri görülmemiş boyut ve hızda yıkıma maruz kalıyor. Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını meşrulaştıramaz." diyen Guterres, Gazze'de yarım milyondan fazla insanın çok ciddi boyutta açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, Gazze'ye engelsiz insani erişim talebinde bulundu.
"GAZZE HALKI BULAŞICI HASTALIKLARDAN ÖLME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"
Guterres, sağlık sistemi çökerken hastalıkların yaygınlaştığına dikkati çekerek, "Gazze halkı sadece bombalamalar yüzünden değil, aynı zamanda hepatit A, dizanteri ve kolera gibi bulaşıcı hastalıklardan ölme riskiyle karşı karşıya." uyarısında bulundu.
BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag'ın görevine başladığını anımsatan Guterres, tüm üye ülkelere kendisiyle işbirliği yapma çağrısında bulundu.
Genel Sekreter Guterres, tüm korkunç koşullara rağmen mevcut durumda Gazze halkına etkili bir şekilde insani yardım sağlanamadığının altını çizerek, Gazze halkının sadece yardımla hayatını sürdürme ihtimalinin bulunmadığını, ticari ürünlerin tekrar bölgeye gönderilmesi gerektiğini ifade etti.
Guterres, "Güvenliğe ihtiyacımız var. Savaş bölgesinde çalışıyoruz. Mevcut insani yardım bildirimleri gerçek güven sağlamıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Gazze'ye yardımların hızlı girişi için daha fazla geçiş noktasına da ihtiyaç olduğunun altını çizen Guterres, aynı zamanda Gazze'nin kuzeyine de erişime ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.
"HIZLI, GÜVENLİ, ENGELSİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İNSANİ ERİŞİM TALEBİNDE BULUNUYORUM"
Guterres, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik insani yardım operasyonlarının çoğunu engellediğine işaret ederek, "Gazze'nin tümüne hızlı, güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir insani erişim talebinde bulunuyorum. Aynı zamanda tüm uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin sonlandırılması gerektiğini yineliyorum." ifadelerini kullandı.
Gazze'deki savaş ve acının, bölgedeki karmaşayı da tetiklediğini kaydeden Guterres, tüm taraflara bölgesel bir çatışmaya neden olacak adımlardan kaçınma ve gerginliği acilen azaltma çağrısı yaptı.
Guterres, kalıcı barışın sadece İsrail-Filistin meselesinin iki devletli çözümüyle elde edileceğinin altını çizerek, İsrailli yetkililerin iki devletli çözüme karşı çıkan açıklamalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
"Filistin halkının devlet kurma hakkının inkar edilmesi çatışmayı uzatır ve küresel barış ve güvenlik için çok büyük bir tehdit teşkil eder." diyen Guterres, tarafların ve uluslararası toplumun birlikte hareket ederek kalıcı barış için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en şişman insanı şaşırttı! 200 değil 300 hiç değil! Kilosunu tahmin bile edemezsiniz
- Umut Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan neden ayrıldı, Türkiye'ye neden dönüyor?
- Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın annesiyle benzerliği şaşırttı! Resmen kopyası...
- 28 gol 46 asist! Beşiktaş orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kartal yıkılmaz
- GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- İOKBS başvuru tarihi 2024 | MEB Bursluluk SINAVI başvuruları ne zaman, başladı mı? Burs ödemesi ne kadar? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar...
- İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebekleri doğdu! İlk paylaşım geldi, ikizler göründü! İbrahim Ayel ve Sinan Emir...
- C vitamini limonun bilinmeyen mucizevi faydası! Uyurken başucunuza böyle koyarsanız...
- A, B1, B2, B3, B5, B12 vitamini eksik olanlar tüketsin! Hemen kana karışıyor...
- Zeytinburnu cinayet videosu dehşete düşürdü! Tartıştığı kişinin kafasını neden kesti, yakalandı mı, tutuklu mu? Son dakika Zeytinburnu cinayeti nedir?
- Emekliye Meclis görüşmesinde start verildi! SSK, BAĞ-KUR'lulara %5'lik ek zamlı maaş tablosu! Kuruşu kuruşuna yeni aylıklar...
- "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin başrolü İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer futbolcuymuş! Fenerbahçe'nin yıldızı...