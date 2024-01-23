Guterres’ten Gazze’ye engelsiz insani erişim talebi





"GAZZE HALKI BULAŞICI HASTALIKLARDAN ÖLME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Guterres, sağlık sistemi çökerken hastalıkların yaygınlaştığına dikkati çekerek, "Gazze halkı sadece bombalamalar yüzünden değil, aynı zamanda hepatit A, dizanteri ve kolera gibi bulaşıcı hastalıklardan ölme riskiyle karşı karşıya." uyarısında bulundu.

BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag'ın görevine başladığını anımsatan Guterres, tüm üye ülkelere kendisiyle işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Guterres, tüm korkunç koşullara rağmen mevcut durumda Gazze halkına etkili bir şekilde insani yardım sağlanamadığının altını çizerek, Gazze halkının sadece yardımla hayatını sürdürme ihtimalinin bulunmadığını, ticari ürünlerin tekrar bölgeye gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

Guterres, "Güvenliğe ihtiyacımız var. Savaş bölgesinde çalışıyoruz. Mevcut insani yardım bildirimleri gerçek güven sağlamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye yardımların hızlı girişi için daha fazla geçiş noktasına da ihtiyaç olduğunun altını çizen Guterres, aynı zamanda Gazze'nin kuzeyine de erişime ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.