Katil İsrail ordusuna Gazze’de Kassam darbesi! Terör devleti itiraf etti: 21 İsrail askeri daha öldürüldü





SAVUNMA BAKANI: ZOR VE ACI DOLU BİR SABAH

Konuyla ilgili bir açıklamada İsrail Savunma Bakanı Gallan'tan geldi. Gallant sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Zor ve acı dolu bir sabah, kalplerimiz kıymetli ailelerimizin en zor saatlerinde yanındayız" ifadelerine yer verdi.



Gallant mesajının devamında ise "bu savaş İsrail'in önümüzdeki on yıllardaki kaderini belirleyecek; ölen askerlerimiz savaş hedeflerine ulaşmak için bir zorunluluktur" ifadesine yer verdi.