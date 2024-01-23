Katil İsrail ordusuna Gazze'de Kassam darbesi! Terör devleti itiraf etti: 21 İsrail askeri daha öldürüldü
Son dakika haberi | İşgalci İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırıma devam ederken; çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 25 bine yakın masum sivili katletti. İsrail güçlerine karşı direnişini sürdüren Kassam Tugayları ise işgalcilere ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Katil İsrail ordusunun sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'nin güneyinde devam eden çatışmalarda Kassam Tugayları'nın 21 İsrail askerini daha öldürdüğünü itiraf etti.
Terör devleti İsrail Gazze'de resmen köşeye sıkıştı. İsrail basını soykırım ordusunun Gazze'nin altını bir örümcek ağı gibi saran Hamas tünellerini asla tamamen yok edemeyeceğini belirtirken soykırımcı İsrail ordusunun sözcüsü Daniel Hagari ise Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta köşeye sıkıştıklarını itiraf etti.
IDF Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, dün Gazze'nin merkezinde, Kissufim sınır topluluğunun yakınında meydana gelen olayda toplam 21 askerin öldürüldüğünü söyledi.
Sözcü açıklamasında "Bildiğimiz kadarıyla saat 16.00 sıralarında Hamas tarafından güvenlik güçlerini koruyan bir tanka RPG atışı yapıldı ve eş zamanlı olarak iki katlı iki binada patlama meydana geldi. Güçlerin çoğu içeride ve yakınında iken bu patlama nedeniyle binalar çöktü" ifadelerine yer verdi.
Haaretz bu gelişmeyi "IDF sözcüsü: Gazze'nin güneyinde Hamas'ın roket ateşi sonucu çöken bina nedeniyle 21 asker öldü" başlığı ile duyurdu. Bir başka İsrail gazetesi Times of Israel bunun bugüne kadarki en ölümcül saldırı olduğunu yazdı.
SAVUNMA BAKANI: ZOR VE ACI DOLU BİR SABAH
Konuyla ilgili bir açıklamada İsrail Savunma Bakanı Gallan'tan geldi. Gallant sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Zor ve acı dolu bir sabah, kalplerimiz kıymetli ailelerimizin en zor saatlerinde yanındayız" ifadelerine yer verdi.
Gallant mesajının devamında ise "bu savaş İsrail'in önümüzdeki on yıllardaki kaderini belirleyecek; ölen askerlerimiz savaş hedeflerine ulaşmak için bir zorunluluktur" ifadesine yer verdi.
BİR AÇIKLAMA DA İSRAİL CUMHURBAŞKANI'NDAN
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle bu sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" belirtti.
Herzog, X sosyal medya platformundan dün Gazze Şeridi'nde 21 İsrail askerinin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.
Gazze'de yaşanan çatışmaların son derece zorlu olduğunu belirten Herzog, öldürülen askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.
Herzog, 21 askerin öldürülmesi nedeniyle bu sabahın kendileri için "dayanılmaz derecede zor olduğunu" dile getirerek birlik çağrısı yaptı.
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