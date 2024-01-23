Alman çıkmaza girdi! Savunma Bakanı Boris: Yabancılar askere alınacak | Gurbetçi vatandaşlar etkilenecek mi?
Almanya'da silahlı kuvvetlerdeki personel eksikliğinin giderilmesi için Alman pasaportuna sahip olmayanların da askere alınması tartışılıyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, yabancı vatandaşların askere alınacağını dile getirdi. Peki bu durum gurbetçi vatandaşları etkileyecek mi? İşte detaylar...
Almanya son dönemde yaptığı açıklamalarla Rusya ile olası bir savaş için 'hazır' olduğunu vurgulasa da, Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) ciddi bir personel krizi içinde.
20 BİN ASKER AÇIĞI VAR, ORDU PERSONEL BULAMIYOR
Alman basınında yer alan haberlere göre şu anda yaklaşık 180.000 erkek ve kadın Almanya ordusuna hizmet veriyor.Bu sayının 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefleniyor ancak yaşlanan nüfus ve işgücü eksikliğinden dolayı bu yılki 20 bin asker açığı bile kapatılamıyor.
YABANCILAR ASKERE ALINACAK
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius geçtiğimiz günlerde Tagesspiegel gazetesine verdiği röportajda personel açığı için hareke geçildiğini ve yabancıların Alman ordusuna alınması teklifinin titizlikle incelendiğini duyurdu.
Detayları henüz tam olarak açıklanmayan plana göre Almanya'da yaşayan ancak vatandaşlığa sahip olmayan ikinci ve üçüncü kuşak göçmenlerin askere alınması planlanıyor.
Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ile hükümet ortağı Hür Demokrat Parti'nin (FDP) de teklife sıcak baktığı belirtiliyor.
ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRKLERİ ETKİLEYECEK Mİ?
Planın hayata geçmesi durumunda bunun Almanya'da yaşayan Türkleri etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor ancak FDP'li vekiller askere alınacak yabancıların Avrupa'dan seçilmesi gerektiğini vurguluyor.
Alman ZDF kanalı ise söz konusu uygulamanın askere giden kişilerin Alman vatandaşlığı almasını kolaylaştıracağını yazdı.
"İLK UYGULAYAN ÜLKE BİZ DEĞİLİZ, SAVAŞA HAZIR OLMALIYIZ"
Alman vatandaşlığı olmayanların orduya alınması uzun süredir ülkede dile getirilen bir öneri.Savunma Bakanı Pistorius bu uygulmayı Avrupa'da uygulayan ilk ülkenin Almanya olmayacağını vurgulayarak 'savaşa hazır olmalıyız' dedi.
Alman Bild gazetesi bugün konuya ilişkin detaylı analizinde "Çok az Alman askere gittiği için bu işi artık yabancıların yapması planlanıyor" dedi ve örnek rol modelleri okuyucuları ile paylaştı.
Gazetenin haberine göre, Belçika askerlik çağındaki tüm AB vatandaşlarının orduya katılmasına izin veriyor. Danimarka da kendi dillerini konuşmaları şartıyla AB vatandaşlarını askere kabul ediyor. İrlanda ise ülkede beş yıldan fazla yaşamış olan üçüncü ülke vatandaşlarını bile ordusuna kabul ediyor.
UZMANLAR ENDİŞELİ:TOPLUMSAL İFLASIN İLANIDIR
Almanya'nın ünlü askeri tarihçisi Sönke Neitzel Bild'e verdiği demeçte "Alman olmayan biri yabancı bir ülke için savaşır mı?" sorusunun en önemli nokta olduğunu vurgularken Bundeswehr Üniversitesi'nden tarihçi Michael Wolffsohn ise personel sıkıntısının çok uzun yıllardır devam ettiğine dikkat çekti ve "Artık ülkelerini savunmak isteyen yeterli sayıda vatandaş yoksa bu toplumsal iflasın ilanıdır." dedi.
Eski Savunma Bakanı Franz Josef Jung ise boş kışlalar göz önüne alındığında teklifin değerlendirilebileceğini belirterek "Askere alınacak kişiler yeterince uzun süre bizimle yaşayan ve Almanya ile güçlü bağları olan AB vatandaşlarıysa kesinlikle değerlendirebilir." ifadelerini kullandı ve mevcut durumdaki temel hatanın 'zorunlu askerliğin' kaldırılması olduğunu söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en şişman insanı şaşırttı! 200 değil 300 hiç değil! Kilosunu tahmin bile edemezsiniz
- Umut Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan neden ayrıldı, Türkiye'ye neden dönüyor?
- Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın annesiyle benzerliği şaşırttı! Resmen kopyası...
- 28 gol 46 asist! Beşiktaş orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kartal yıkılmaz
- GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- İOKBS başvuru tarihi 2024 | MEB Bursluluk SINAVI başvuruları ne zaman, başladı mı? Burs ödemesi ne kadar? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar...
- İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebekleri doğdu! İlk paylaşım geldi, ikizler göründü! İbrahim Ayel ve Sinan Emir...
- C vitamini limonun bilinmeyen mucizevi faydası! Uyurken başucunuza böyle koyarsanız...
- A, B1, B2, B3, B5, B12 vitamini eksik olanlar tüketsin! Hemen kana karışıyor...
- Zeytinburnu cinayet videosu dehşete düşürdü! Tartıştığı kişinin kafasını neden kesti, yakalandı mı, tutuklu mu? Son dakika Zeytinburnu cinayeti nedir?
- Emekliye Meclis görüşmesinde start verildi! SSK, BAĞ-KUR'lulara %5'lik ek zamlı maaş tablosu! Kuruşu kuruşuna yeni aylıklar...
- "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin başrolü İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer futbolcuymuş! Fenerbahçe'nin yıldızı...